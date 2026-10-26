Drveće palo i ubilo dvoje ljudi: "Boelo" napravio haos u Velikoj Britaniji

Najmanje dvije osobe su poginule, a dvije su povređene u oluji u Velikoj Britaniji tokom vikenda kada je na njih palo drveće.

Kako je prenio Skaj njuz, poginuli su 60-godišnji muškarac u Škotskoj i muškarac u dvadesetim godinama u sjevernom Londonu u nedjelju usljed pada drveća, dok su dvije žene povrijeđene zbog pada stabala u Škotskoj.

U Britaniji je oluja, druga za posljednja tri dana, počela da jenjava, prenio je britanski TV kanal.

Međutim, britanska meteorološka služba izdala je novo upozorenje na jak vjetar nakon što je oluja "Boelo" pogodila Veliku Britaniju, donoseći udare vetra do 135 kilometara na sat i obilne padavine koje su dovele do poplava, dok je oko 800.000 domaćinstava ostalo bez struje, prenosi Tanjug.