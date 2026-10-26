Vakcina protiv raka smanjila rizik od povratka bolesti

Prošlo je 20 godina otkako su australijski istraživači razvili prvu vakcinu namijenjenu prevenciji raka. Zahvaljujući HPV vakcini, Australija je na putu da postane jedna od prvih zemalja koje će eliminisati rak grlića materice.

Sada naučnici ostvaruju značajan napredak i u liječenju raka kože.

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Personalizovana vakcina protiv raka zasnovana na iRNK tehnologiji uspješno je prošla kliničko ispitivanje faze 3. U kombinaciji sa standardnom imunoterapijom smanjila je rizik od ponovne pojave melanoma ili smrti za 42 odsto u poređenju sa primenom samo imunoterapije.

Rezultati su predstavljeni na kongresu Evropskog društva za medicinsku onkologiju 2026. godine, a planirano je da budu objavljeni u časopisu New England Journal of Medicine.

Glavna istraživačica Džordžina Long, medicinska onkološkinja sa Australijskog instituta za melanom, ocijenila je da rezultati predstavljaju značajan pomak u pristupu liječenju raka, jer omogućavaju preciznije usmjeravanje imunskog sistema na ćelije tumora.

Rano otkrivanje melanoma i drugih sumnjivih promjena na koži može značajno da poveća šanse za uspješno liječenje, zbog čega su redovni samopregledi i preventivni dermoskopski pregledi od izuzetnog značaja.

Kako djeluje personalizovana vakcina protiv raka?

Vakcinu su razvile dvije kompanije, a namijenjena je smanjenju rizika od povratka melanoma nakon operacije.

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Najprije se analizira genetski materijal tumora svakog pacijenta kako bi se identifikovale njegove specifične karakteristike, odnosno razlike u odnosu na zdrave ćelije.

Na osnovu tih podataka pravi se personalizovana iRNK vakcina koja pomaže imunskom sistemu da prepozna ćelije raka i usmjeri odbranu organizma na njih.

Vakcina se primjenjuje u kombinaciji sa lijekom pembrolizumabom, koji pripada grupi imunoterapijskih lijekova.

Tumori mogu da izbjegnu napad imunskog sistema tako što ometaju njegovo prepoznavanje malignih ćelija. Pembrolizumab blokira jedan od mehanizama kojima se tumor štiti, omogućavajući imunskim ćelijama da ga prepoznaju i napadnu. Personalizovana vakcina dodatno usmjerava imunski odgovor prema specifičnim karakteristikama tumora pojedinačnog pacijenta.

Ispitivanje obuhvatilo više od 1.100 pacijenata

U kliničkom ispitivanju faze 3 učestvovalo je više od 1.100 pacijenata na 157 lokacija širom svijeta. Rezultati su potvrdili ranije nalaze ispitivanja faze 2, objavljenog 2024. godine.

Posebno ohrabrujući rezultati zabilježeni su kod pacijenata koji su šest mjeseci nakon početka liječenja bili bez znakova raka. U toj grupi rizik od ponovne pojave melanoma ili smrti bio je manji za 58 odsto u poređenju sa pacijentima koji su primali samo pembrolizumab.

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Vakcina još nije dostupna pacijentima u Australiji i Sjedinjenim Američkim Državama, a rezultati ispitivanja ušli su u proces regulatorne procjene.

Ovo istraživanje posebno je značajno za Australiju, koja ima jednu od najviših stopa melanoma u svijetu. Prema navodima istraživača, u toj zemlji od ovog oblika raka umre jedna osoba na svakih šest sati.

Da li bi vakcina mogla da pomogne i kod drugih vrsta raka?

Istraživači smatraju da bi uspjeh personalizovane iRNK vakcine protiv melanoma mogao da otvori put razvoju sličnih terapija za druge vrste raka, naročito one kod kojih postojeće imunoterapije ne daju zadovoljavajuće rezultate.

Ipak, takva primjena još nije potvrđena. Dosadašnja istraživanja iRNK vakcina za kolorektalni karcinom i karcinome glave i vrata nisu pokazala smanjenje rizika od ponovne pojave bolesti u ispitivanim uslovima.

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Zbog toga se rezultati ispitivanja INTerpath-001 smatraju važnim korakom u razvoju personalizovanog liječenja, ali su potrebna dalja istraživanja kako bi se utvrdilo koliko je ovaj pristup efikasan kod drugih malignih bolesti.

(Kurir)