Sutra je Sveta Petka: Ovo su četiri čudotvorna izvora na koja narod vijekovima hrli po lijek

Sutra je Sveta Petka, praznik posvećen jednoj od najpoštovanijih svetiteljki i najvećoj zaštitnici žena, djece, starih i nemoćnih.

Narodna vjerovanja i brojna svjedočanstva govore da se upravo na njen praznik dešavaju najveća čuda, a iskrena molitva uz umivanje vodom sa njenih izvora donosi spas i tjelesno iscjeljenje.

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Širom Srbije nalaze se svetinje posvećene Prepodobnoj mati Paraskevi, a ovo su četiri mjesta na koja narod vijekovima hrli po lijek.

Prva koju ćemo pomenuti je kalemegdanska svetinja u Beogradu. Izvor smješten uz same zidine tvrđave nadaleko je poznat po svetoj vodi koja liječi očne bolesti i donosi prijeko potrebni duševni mir.

Druga je manastir Izvor kod Paraćina. U prelijepom ambijentu rijeke Grze izbijaju ljekoviti izvori kraj drevnog manastira gdje su, prema predanju, nekada počivale mošti ove svetiteljke.

Treći je izvor u Željezniku. Ušuškana u beogradskoj Lipovačkoj šumi, ova svetinja je decenijama mjesto nade za bolesne, a narodna predanja čuvaju priče o čudesnom povratku vida.

A četvrti je izvor u Vinči. Ovaj šumadijski biser u srcu prirode krije ljekovitu vodu za koju se vijekovima vezuju svjedočanstva o nevjerovatnom olakšanju najtežih tegoba.

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Stroga pravila i običaji za praznik

Na dan Svete Petke strogo je zabranjeno obavljanje teških kućnih poslova. S obzirom na to da je svetiteljka cijeli svoj život posvetila nevoljnima, vjernici bi praznik trebalo da posvete molitvi, milosrđu i pomaganju siromašnima. Vjeruje se da će svako ko u utorak sa pokajanjem i čistom vjerom zatraži pomoć od Svete Petke, dobiti iscjeljenje i osigurati zaštitu svog doma tokom cijele predstojeće zime.

(Telegraf.rs)