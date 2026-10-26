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Dodik: Vlada Srpske da zabrani otvaranje novih kladionica

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26.10.2026 13:49

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик
Foto: ATV/Branko Jović

Predsjednik Milorad Dodik istakao je da Vlada Republike Srpske treba da zabrani otvaranje novih kladionica i postavljanje aparata u ugostiteljskim objektima, kao i reklamiranje ove djelatnosti u javnim medijima i na društvenim mrežama.

"Naravno, svagdje u svijetu to postoji. Naša regulacija podrazumijeva da Vlada već od danas zabrani otvaranje novih salona i igara na sreću, aparata u drugim ugostiteljskim objektima i da se zabrani reklamiranje tih djelatnosti na bilo kojem javnom mediju", dodao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Milorad Dodik

kladionica

Vlada Republike Srpske

Komentari (10)

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