Logo

HE na Drini u 2026. godini ostvarile izvanredne rezultate

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 14:35

Komentari:

0
Као озеблим сунце тако хидроелктранама треба киша. Суша је узела данак па су протоци, дотоци и акумулације на свом минимуму. Билећко језеро је непрепознатљиво. ХЕТ не производи али се ремонтује.
Foto: ATV

Hidroelektrane na Drini ostvarile su odlične proizvodne rezultate u 2026. godini i trenutno se nalaze u prekoplanskom režimu, izjavio je generalni direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.

Govoreći za ATV, Perišić je istakao da je godina počela izuzetno dobro i da je već u prva dva mjeseca ostvarena značajno veća proizvodnja električne energije od prvobitno planirane.

"Kada se gleda bruto proizvodnja u 2026. godini, još uvijek smo u prekoplanskom režimu. Proizveli smo više nego što je to bilo planirano, ali trebamo to sada malo razložiti i dati pravu sliku. Godina je počela veoma dobro za prva dva mjeseca smo napravili značajno više nego što je planirano", naveo je Perišić.

On je posebno naglasio važnost brze reakcije i stabilnosti sistema u trenutku kada je jedan od najvećih proizvođača bio van pogona.

"U tom trenutku imali smo velikog proizvođača van sistema, a to je Termoelektrana Ugljevik. Višegrad je upravo u prvom tromjesečju proizveo sve ono što je nedostajalo sa Termoelektrane Ugljevik", poručio je prvi čovjek HE na Drini.

Zahvaljujući povoljnoj hidrologiji i visokoj pogonskoj spremnosti svih kapaciteta u Višegradu, uspješno je nadoknađen manjak električne energije u sistemu, čime je obezbijeđena stabilnost snabdijevanja svih potrošača.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Nedeljko Perišić

HE na Drini

Hidroelektrana Višegrad

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жупљанин: Пуштање Јашаревића на слободу без безбједносних гаранција пријетња за грађане

Republika Srpska

Župljanin: Puštanje Jašarevića na slobodu bez bezbjednosnih garancija prijetnja za građane

2 h

0
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Vlada Srpske da zabrani otvaranje novih kladionica

3 h

10
Ана Тришић Бабић

Republika Srpska

Trišić Babić čestitala "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

6 h

0
Предсједник Републике Српске Синиша Каран

Republika Srpska

Karan čestitao "Studentskoj listi" na izbornoj pobjedi

8 h

19

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

00

Radionica za medicinske sestre radi unapređenja zdravstvene njege

16

53

U Keniji 20 ljudi pušteno iz karantina, dvoje preminulo

16

41

Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

16

41

Sudar kamiona i autobusa koji je prevozio učenike na ekskurziju

16

34

"Temu" nakon kazne od 200 miliona evra mijenja pravila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima