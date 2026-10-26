HE na Drini u 2026. godini ostvarile izvanredne rezultate

Autor:ATV redakcija
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Hidroelektrane na Drini ostvarile su odlične proizvodne rezultate u 2026. godini i trenutno se nalaze u prekoplanskom režimu, izjavio je generalni direktor ovog preduzeća Nedeljko Perišić.
Govoreći za ATV, Perišić je istakao da je godina počela izuzetno dobro i da je već u prva dva mjeseca ostvarena značajno veća proizvodnja električne energije od prvobitno planirane.
"Kada se gleda bruto proizvodnja u 2026. godini, još uvijek smo u prekoplanskom režimu. Proizveli smo više nego što je to bilo planirano, ali trebamo to sada malo razložiti i dati pravu sliku. Godina je počela veoma dobro za prva dva mjeseca smo napravili značajno više nego što je planirano", naveo je Perišić.
On je posebno naglasio važnost brze reakcije i stabilnosti sistema u trenutku kada je jedan od najvećih proizvođača bio van pogona.
"U tom trenutku imali smo velikog proizvođača van sistema, a to je Termoelektrana Ugljevik. Višegrad je upravo u prvom tromjesečju proizveo sve ono što je nedostajalo sa Termoelektrane Ugljevik", poručio je prvi čovjek HE na Drini.
Zahvaljujući povoljnoj hidrologiji i visokoj pogonskoj spremnosti svih kapaciteta u Višegradu, uspješno je nadoknađen manjak električne energije u sistemu, čime je obezbijeđena stabilnost snabdijevanja svih potrošača.
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