Koliko treba da zarađuju radnici u Srpskoj? Sindikat iznio prijedlog

Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Goran Stanković izjavio je danas da će pregovori o najnižoj plati za narednu godinu početi u novembru, kada će biti održana sjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta.

Stanković, koji danas u Doboju prisustvuje radionici o dostojanstvenoj plati, rekao je da su povećanja primanja zaposlenima i unapređenje oblasti zaštite zdravlja na radu dva strateška cilja Saveza sindikata.

On smatra da je početno povećanje plata na iznos od 2.000 do 3.000 KM dovoljno da se radnici opredjeljuju za ostanak na ovom području.

"Još smo daleko od toga, ali sigurno je da se mora ići korak po korak i da se svake godine znatno moraju povećati plate", rekao je Stanković novinarima.

On je istakao da nije dovoljno govoriti samo o povećanju iznosa najniže plate, podsjetivši da je u septembru prosječna plata u Srpskoj bila 1.727 KM i to isključivo zbog povećanja plata za pet odsto budžetskim i fondovskim korisnicima.

Stanković je ukazao na rezultate istraživanja Sindikata o uslovima rada, kvalitetu života, dostojanstvenoj plati i očekivanjima radnika u Republici Srpskoj, te naveo da svaki drugi radnik u Srpskoj prima platu do 1.450 KM.

On je naveo da su u partnerstvu sa Sindikalnom organizacijom iz Švedske na pragu izrade strategije o zaštiti zdravlja na radu u Srpskoj.

Podsjetio je da je Vlada Republike Srpske prošle sedmice donijela odluku o uspostavljanju centralnog registra o povredama na radu, što će, kako kaže, znatno da unaprijedi položaj radnika u ovoj oblasti.

Prvi potpredsjednik Konfederacije sindikata Švedske Luis Ulson pohvalila je projekat Saveza sindikata Republike Srpske o unapređenju zaštite zdravlja na radu i dostojanstvenim primanja radnika, te poručila da je ova problematika danas aktuelna i u zemljama Evrope.

Dvodnevna radionica za novinare "Kako dostojanstvena plata rješava problem nedostatka radne snage - zaustavljanje odliva radne snage iz Republike Srpske”, održava se u hotelu "Park".

Prethodno je takva radionica već održana u Banjaluci i Trebinju, prenosi Srna.