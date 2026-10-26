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Žena oboljela od ebole prebačena u Švajcarsku

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26.10.2026 16:09

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Пацијент за којег се сумња да је заражен еболом пребачен је из спасилачког авиона у изолационој јединици у спасилачки хеликоптер швајцарске ваздушне спасилачке службе „Рега“ на аеродрому у Цириху, у понедјељак, 26. октобра 2026. године, у Цириху, у Швајцарској.
Foto: Tanjug/Michael Buholzer/Keystone via AP

Švajcarkinja koja se liječila od ebole u Nigeriji evakuisana je u Švajcarsku sa svojim suprugom, izjavio je nigerijski ministar zdravlja Muhamed Pate, dok vlasti ove afričke zemlje nastavljaju da prate 52 osobe koje su bile u kontaktu sa njom.

Pate je rekao da je žena, koja je registrovana kao prvi slučaj ebole u Nigeriji u ovoj epidemiji, napustila glavni grad Abudžu rano jutros uz njegovo odobrenje.

Njeno stanje se znatno poboljšalo, ona je stabilno, svjesna i sposobna da komunicira, naveo je on.

"To ne znači da više nije zarazna, pa su strogi protokoli na snazi", napisao je Pate na "Iksu".

Muž pacijentkinje, švajcarski diplomata u Nigeriji, ne pokazuje simptome, prenio je AP.

Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Afriku Muhamed Džanabi izjavio je da je evakuacija organizovana nakon što je žena stabilizovana poslije akutne faze bolesti i pošto je riječ o bračnom paru iz Švajcarske.

Švajcarska će preuzeti brigu o njoj i pratiti njenog muža, dok će Nigerija nastaviti da prati 52 ostala kontakta, rekao je Džanabi.

On je dodao da Nigerija, nakon prve evakuacije, nema registrovane slučajeve ebole, prenosi Srna.

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Tagovi :

Ebola virus

ebola

Švajcarska

transportovana pacijentkinja

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