Žena oboljela od ebole prebačena u Švajcarsku

Autor:ATV redakcija
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Švajcarkinja koja se liječila od ebole u Nigeriji evakuisana je u Švajcarsku sa svojim suprugom, izjavio je nigerijski ministar zdravlja Muhamed Pate, dok vlasti ove afričke zemlje nastavljaju da prate 52 osobe koje su bile u kontaktu sa njom.
Pate je rekao da je žena, koja je registrovana kao prvi slučaj ebole u Nigeriji u ovoj epidemiji, napustila glavni grad Abudžu rano jutros uz njegovo odobrenje.
Njeno stanje se znatno poboljšalo, ona je stabilno, svjesna i sposobna da komunicira, naveo je on.
"To ne znači da više nije zarazna, pa su strogi protokoli na snazi", napisao je Pate na "Iksu".
Muž pacijentkinje, švajcarski diplomata u Nigeriji, ne pokazuje simptome, prenio je AP.
Regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije za Afriku Muhamed Džanabi izjavio je da je evakuacija organizovana nakon što je žena stabilizovana poslije akutne faze bolesti i pošto je riječ o bračnom paru iz Švajcarske.
Švajcarska će preuzeti brigu o njoj i pratiti njenog muža, dok će Nigerija nastaviti da prati 52 ostala kontakta, rekao je Džanabi.
On je dodao da Nigerija, nakon prve evakuacije, nema registrovane slučajeve ebole, prenosi Srna.
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