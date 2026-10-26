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Zaharova upozorila Japan: Revanšizam može dovesti do teških posljedica

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26.10.2026 14:47

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Захарова упозорила Јапан: Реваншизам може довести до тешких посљедица
Foto: Tanjug/AP

Revanšistička politika Tokija mogla bi da dovede do teških posljedica, Rusija upozorava Japan na opasnosti takvog kursa, izjavila je Marija Zaharova, portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije, u komentaru za dokumentarni film "Zaboravljeni general", kineske produkcijske kuće "Laolei films", prenosi TASS.

"Nažalost, japanska vlada ne samo da se ne izvinjava već čak ni ne namjerava da prizna ishode Drugog svjetskog rata. Smatram da je upravo u tome glavni uzrok mnogih današnjih problema. U japanskim školskim udžbenicima izričito se ističu neosnovane teritorijalne pretenzije Japana prema susjednim državama. Istovremeno, u njima gotovo da uopšte nema pomena o strašnim zločinima japanske vojske tokom Drugog svjetskog rata", istakla je Zaharova.

Kako je napomenula, sve to se uklapa u iskrivljenu logiku sadašnje politike Tokija, koja je usmjerena na istorijski revizionizam, odnosno revanšizam.

"To bi moglo da dovede do veoma teških posljedica, kao što se već dogodilo prije više od 80 godina. Japansku stranu neprestano upozoravamo na opasnosti takvog razvoja događaja, javno i diplomatskim kanalima", naglasila je Zaharova, prenosi RT Balkan.

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Tagovi :

Marija Zaharova

Rusija

Japan

Drugi svjetski rat

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