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Miloš Jovanović podnosi ostavku i povlači se sa javne scene

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26.10.2026 15:47

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Милош Јовановић подноси оставку и повлачи се са јавне сцене
Foto: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Miloš Jovanović podnosi ostavku na mjesto predsjednika Novog DSS-a i poručuje da se povlači sa javne scene.

"Hvala Vam, ali ja se povlačim sa javne scene. Nemam ništa novo da kažem, a i mislim da sam dovoljno govorio svih ovih prethodnih godina. Hvala Vam svakako na pozivu. S poštovanjem, Miloš Jovanović", naveo je Jovanović u poruci za NIN.

Ova odluka dolazi dan nakon održanih parlamentarnih izbora, na kojima lista "Autentična desnica", čiji je Jovanović bio nosilac, nije uspjela da uđe u novi saziv Narodne skupštine.

Jovanović je na konferenciji za novinare rekao da je ta lista, prema tadašnjem uzorku, osvojila oko 1,5 odsto glasova i preuzeo odgovornost za loš rezultat.

- Sada ćemo polako da se vraćamo u politiku, u politička opredjeljenja, nezavisno od našeg rezultata koji je krajnje loš i za koji u potpunosti snosimo odgovornost", kazao je sinoć Jovanović.

On je čestitao Studentskoj listi na pobjedi, kao i građanima Srbije na velikoj izlaznosti i pokazanoj demokratskoj volji.

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Tagovi :

Nova DSS

Miloš Jovanović

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