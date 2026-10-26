Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

Autor:ATV redakcija
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Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević stigla je na ročište za starateljstvo koje vodi sa Kristijanom Golubovićem.
Ispred zgrade Prvog osnovnog suda u Beogradu pojavila se u pratnji svoje advokatice.
Iako je riječ o osjetljivom i ozbiljnom procesu, Kristina Spalević je pred sudom djelovala izuzetno raspoloženo i osmijeh nije skidala sa lica.
U jednom trenutku je pred objektivima čak i raširila ruke, vidno smirena i samouvjerena prije ulaska u sudnicu.
Za ovu priliku odabrala je klasično, strogo poslovno izdanje. Pojavila se u crnom sakou ispod kog je nosila crni pleteni komad i bijelu košulju sa istaknutom kragnom, crnim pantalonama i visokim crnim kožnim čizmama.
Cijelu kombinaciju upotpunila je dioptrijskim naočarima sa upečatljivim crnim okvirom, prenosi telegraf.
Njena pravna zastupnica bila je u elegantnom crnom odjelu i salonkama, noseći u ruci žutu fasciklu sa pripremljenom dokumentacijom i sudskim spisima.
Njih dvije su se potom mirno uputile kroz glavni ulaz suda na zakazano ročište.
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