Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević stigla je na ročište za starateljstvo koje vodi sa Kristijanom Golubovićem.

Ispred zgrade Prvog osnovnog suda u Beogradu pojavila se u pratnji svoje advokatice.

Iako je riječ o osjetljivom i ozbiljnom procesu, Kristina Spalević je pred sudom djelovala izuzetno raspoloženo i osmijeh nije skidala sa lica.

U jednom trenutku je pred objektivima čak i raširila ruke, vidno smirena i samouvjerena prije ulaska u sudnicu.

Za ovu priliku odabrala je klasično, strogo poslovno izdanje. Pojavila se u crnom sakou ispod kog je nosila crni pleteni komad i bijelu košulju sa istaknutom kragnom, crnim pantalonama i visokim crnim kožnim čizmama.

Cijelu kombinaciju upotpunila je dioptrijskim naočarima sa upečatljivim crnim okvirom, prenosi telegraf.

Njena pravna zastupnica bila je u elegantnom crnom odjelu i salonkama, noseći u ruci žutu fasciklu sa pripremljenom dokumentacijom i sudskim spisima.

Njih dvije su se potom mirno uputile kroz glavni ulaz suda na zakazano ročište.