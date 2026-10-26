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Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

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26.10.2026 16:41

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Кристијан Голубовић и Кристина Спалевић
Foto: Instagram

Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević stigla je na ročište za starateljstvo koje vodi sa Kristijanom Golubovićem.

Ispred zgrade Prvog osnovnog suda u Beogradu pojavila se u pratnji svoje advokatice.

Iako je riječ o osjetljivom i ozbiljnom procesu, Kristina Spalević je pred sudom djelovala izuzetno raspoloženo i osmijeh nije skidala sa lica.

U jednom trenutku je pred objektivima čak i raširila ruke, vidno smirena i samouvjerena prije ulaska u sudnicu.

Za ovu priliku odabrala je klasično, strogo poslovno izdanje. Pojavila se u crnom sakou ispod kog je nosila crni pleteni komad i bijelu košulju sa istaknutom kragnom, crnim pantalonama i visokim crnim kožnim čizmama.

Cijelu kombinaciju upotpunila je dioptrijskim naočarima sa upečatljivim crnim okvirom, prenosi telegraf.

Njena pravna zastupnica bila je u elegantnom crnom odjelu i salonkama, noseći u ruci žutu fasciklu sa pripremljenom dokumentacijom i sudskim spisima.

Njih dvije su se potom mirno uputile kroz glavni ulaz suda na zakazano ročište.

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Kristina Spalević

Kristijan Golubović

Suđenje

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