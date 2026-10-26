Tea Tairović hitno operisana: Pjevačica bila životno ugrožena

Autor:ATV redakcija
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Pjevačica Tea Tairović hitno je operisana sinoć zbog nakon što je primljena u bolnicu.
Naime, prema riječima izvora Blica, doktori su nakon pregleda odlučili da hitno operišu Teu Tairović.
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Kako se navodi u pitanju je bilo unutrašnje krvarenje i pjevačica je bila životno ugrožena.
Operacija je prošla u najboljem redu, a Tea se sada uspješno oporavlja.
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