Tea Tairović hitno operisana: Pjevačica bila životno ugrožena

Pjevačica Tea Tairović hitno je operisana sinoć zbog nakon što je primljena u bolnicu.

Naime, prema riječima izvora Blica, doktori su nakon pregleda odlučili da hitno operišu Teu Tairović.

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Kako se navodi u pitanju je bilo unutrašnje krvarenje i pjevačica je bila životno ugrožena.

Operacija je prošla u najboljem redu, a Tea se sada uspješno oporavlja.