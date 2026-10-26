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Tea Tairović hitno operisana: Pjevačica bila životno ugrožena

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26.10.2026 12:35

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Теа Таировић са подигнутим рукама стоји поред зида
Foto: Instagram

Pjevačica Tea Tairović hitno je operisana sinoć zbog nakon što je primljena u bolnicu.

Naime, prema riječima izvora Blica, doktori su nakon pregleda odlučili da hitno operišu Teu Tairović.

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Kako se navodi u pitanju je bilo unutrašnje krvarenje i pjevačica je bila životno ugrožena.

Operacija je prošla u najboljem redu, a Tea se sada uspješno oporavlja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Tea Tairović

Pjevačica

Operacija

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