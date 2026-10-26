Ne vjerujete svojim očima: Simptomi raka koji se kriju iza obične prehlade

Ipak, kada se određeni simptomi ponavljaju, dugo traju ili postaju sve izraženiji, važno je ne odlagati razgovor sa pedijatrom. Upravo činjenica da prvi znaci malignih bolesti mogu da podsjećaju na mnogo češće dječje bolesti jedan je od razloga zbog kojih ih nije uvijek lako prepoznati u ranoj fazi.

Maligne bolesti kod djece razlikuju se od onih koje se najčešće javljaju kod odraslih, a njihovi prvi simptomi nisu uvijek očigledni. Zbog toga je važno da roditelji prate promjene u djetetovom zdravstvenom stanju i ponašanju, naročito ako se tegobe ne povlače na očekivan način.

Kako ističe profesorka Ana Raciborska, čije navode prenosi poljski portal Dziecko Medonet, liječenje malignih bolesti kod djece zahtijeva sveobuhvatan i dobro koordinisan pristup. Pravovremena dijagnoza omogućava da se terapija započne bez nepotrebnog odlaganja.

Maligne bolesti u dječjem uzrastu razlikuju se od karcinoma koji su češći kod odraslih. Dok se kod odraslih često dijagnostikuju rak pluća, dojke ili debelog crijeva, kod djece su zastupljenije bolesti koje zahvataju krvotvorni i limfni sistem, kao i tumori nervnog sistema, kostiju i mekih tkiva.

Među malignim bolestima koje se javljaju u djetinjstvu izdvajaju se:

Leukemije i limfomi – maligne bolesti koje zahvataju krvotvorni, odnosno limfni sistem.

Tumori mozga i centralnog nervnog sistema – mogu da izazovu glavobolje, smetnje vida i druge neurološke tegobe.

Neuroblastom – tumor koji nastaje iz nezrelih ćelija nervnog sistema.

Sarkomi kostiju i mekih tkiva – među kojima su Evingov sarkom i rabdomiosarkom.

Uzroci malignih bolesti kod djece često se razlikuju od faktora rizika koji imaju ulogu u razvoju pojedinih karcinoma kod odraslih. U mnogim slučajevima nije moguće utvrditi jasan uzrok, a bolest se ne može povezati sa nečim što je roditelj uradio ili propustio da uradi.

Pojedini tumori u dječjem uzrastu mogu brzo da napreduju, ali mnoge maligne bolesti kod djece dobro reaguju na liječenje. Prognoza zavisi od vrste bolesti, njenih bioloških karakteristika, proširenosti i odgovora na terapiju.

Simptomi raka kod djece na koje roditelji treba da obrate pažnju

Jedan od najvećih izazova u prepoznavanju malignih bolesti jeste to što se njihovi rani simptomi često preklapaju sa znacima uobičajenih infekcija i drugih zdravstvenih problema. Zbog toga nijedan pojedinačni simptom ne treba automatski povezivati sa rakom, ali je važno obratiti pažnju na tegobe koje ne prolaze ili se ponavljaju bez jasnog razloga.

1. Dugotrajan umor i izraženo blijedilo

Ako je dijete neuobičajeno umorno, nema energije za aktivnosti koje je ranije voljelo ili izgleda znatno blijeđe nego inače, potrebno je obratiti pažnju na njegovo opšte stanje. Ovakve promjene mogu biti posljedica nedostatka gvožđa, infekcije ili drugih čestih stanja, ali se mogu javiti i kod nekih bolesti krvotvornog sistema, uključujući leukemiju. Posebno je važno potražiti savjet ljekara ako se umoru pridruže modrice, krvarenje ili dugotrajna temperatura.

2. Povišena temperatura bez jasnog uzroka

Temperatura je česta u djetinjstvu, naročito tokom virusnih i bakterijskih infekcija. Ipak, ako se uporno vraća, traje duže nego što se očekuje ili je praćena drugim neobjašnjivim simptomima, potrebno je konsultovati pedijatra. Ljekar će procijeniti trajanje temperature, prateće tegobe i potrebu za dodatnim analizama.

3. Modrice i krvarenje bez očiglednog razloga

Modrice su uobičajene kod aktivne djece, posebno kada trče, igraju se i istražuju okolinu. Međutim, ako se pojavljuju neuobičajeno često, bez poznate povrede ili na mjestima na kojima ih dijete obično nema, važno je obratiti pažnju. Slično važi za učestalo krvarenje iz nosa, krvarenje desni ili druge neobjašnjive epizode krvarenja. Ovi simptomi mogu imati različite uzroke, ali ponekad ukazuju i na poremećaje krvnih ćelija ili zgrušavanja.

4. Bolovi u kostima i zglobovima

Bolovi u nogama i drugim dijelovima tijela često se javljaju kod djece, a mogu biti povezani sa fizičkom aktivnošću, povredama ili infekcijama. Ipak, bol koji traje, postepeno se pojačava, budi dijete tokom noći ili se javlja bez jasnog razloga zahtijeva ljekarsku procjenu. Posebno je važno obratiti pažnju ako dijete zbog bola počne da šepa, odbija da hoda ili prestane da koristi ruku ili nogu na uobičajeni način.

5. Uporne glavobolje i neurološke promjene

Glavobolje kod djece mogu imati brojne uzroke, uključujući umor, dehidrataciju i infekcije. Međutim, glavobolje koje se ponavljaju, postaju sve intenzivnije ili su praćene povraćanjem, naročito ujutru, zahtijevaju pregled. Dodatni razlozi za zabrinutost mogu biti novonastale smetnje vida, problemi sa ravnotežom, neobična nespretnost ili slabost ruku i nogu. Takvi simptomi ne moraju ukazivati na tumor, ali ih ne treba zanemarivati.

6. Kvržice, otoci i neobične izrasline

Uvećani limfni čvorovi često se pojavljuju tokom infekcija i najčešće nisu razlog za ozbiljnu zabrinutost. Ipak, ako kvržica ne nestaje, uvećava se ili je praćena drugim neobjašnjivim simptomima, potrebno je da je pregleda ljekar. Posebnu pažnju treba obratiti i na neobične otoke u predjelu stomaka, vrata ili drugih dijelova tijela.

7. Ponavljane ili neuobičajeno teške infekcije

Djeca, naročito ona koja pohađaju vrtić ili školu, mogu imati više infekcija tokom godine. Sama učestalost prehlada zato nije pouzdan pokazatelj ozbiljne bolesti. Međutim, ako su infekcije neuobičajeno teške, dugo traju, često zahtijevaju medicinsko liječenje ili se javljaju zajedno sa izraženim umorom, blijedilom i drugim simptomima, važno je potražiti savjet pedijatra.

8. Naglo mršavljenje i gubitak apetita

Promjene apetita kod djece mogu biti prolazne i povezane sa infekcijama, promjenama rutine ili drugim razlozima. Ipak, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, dugotrajan nedostatak apetita ili primjetno pogoršanje opšteg stanja zahtijevaju procjenu ljekara.

9. Dugotrajne promjene u mokrenju i pražnjenju crijeva

Promjene u navikama mokrenja i pražnjenja crijeva najčešće su povezane sa infekcijama, zatvorom ili drugim čestim stanjima. Ipak, ako dugo traju, ponavljaju se ili su praćene bolovima, krvlju u mokraći ili stolici, neobičnim otokom stomaka ili drugim tegobama, potrebno je utvrditi njihov uzrok.

Važno je naglasiti da nijedan od ovih simptoma sam po sebi ne znači da dijete ima rak. Mnogo češće postoji drugo objašnjenje. Presudni su trajanje, intenzitet, ponavljanje simptoma i cjelokupna klinička slika djeteta.

Šta roditelji treba da urade ako primijete ove simptome?

Prvi korak je pregled kod pedijatra. Ljekaru treba prenijeti kada su se tegobe pojavile, koliko traju, koliko se često ponavljaju i da li su se u međuvremenu pogoršale.

U zavisnosti od simptoma i nalaza, ljekar može preporučiti dodatne preglede, među kojima su:

Krvna slika sa leukocitarnom formulom – može pomoći u procjeni broja i odnosa krvnih ćelija. Ako postoji sumnja na poremećaj krvotvornog sistema, mogu biti potrebni razmaz periferne krvi i dodatne analize.

Ultrazvuk abdomena – koristi se kada je potrebno pregledati organe u trbušnoj duplji ili procijeniti određene promjene.

Rendgenski pregled – može biti indikovan kod pojedinih tegoba koje zahvataju kosti ili pluća.

Magnetna rezonanca ili kompjuterizovana tomografija – primjenjuju se kada postoji konkretna medicinska indikacija za detaljnije snimanje.

Nije svakom djetetu sa navedenim simptomima potrebna dodatna dijagnostika, niti su svi pregledi neophodni u svakom slučaju. O njihovom izboru odlučuje ljekar na osnovu razgovora, pregleda i rezultata početnih analiza.

Ako nalazi ili klinička slika ukažu na moguću malignu bolest, dijete se upućuje odgovarajućem specijalisti i, kada je potrebno, ustanovi koja ima iskustva u dijagnostici i liječenju malignih bolesti kod djece.

Zašto je važno da se liječenje sprovodi u specijalizovanom centru?

Liječenje malignih bolesti kod djece često zahtijeva saradnju više stručnjaka. U zavisnosti od dijagnoze, u terapiju mogu biti uključeni pedijatrijski onkolozi, hematolozi, hirurzi, radiolozi, patolozi i drugi članovi medicinskog tima.

Specijalizovani centri imaju iskustvo u dijagnostici i liječenju različitih malignih bolesti u dječjem uzrastu, kao i mogućnost da organizuju multidisciplinarni pristup. To je važno jer se plan terapije prilagođava vrsti bolesti, njenim karakteristikama, uzrastu djeteta i opštem zdravstvenom stanju.

Roditelji bi trebalo da sa ljekarima razgovaraju o daljim koracima, mogućnostima upućivanja i dostupnim opcijama liječenja.

Kako se danas liječe maligne bolesti kod djece?

Liječenje malignih bolesti kod djece značajno je unapređeno tokom prethodnih decenija. Kod brojnih dijagnoza moguće je postići potpuno izliječenje, ali se izgledi razlikuju u zavisnosti od vrste bolesti i individualnih okolnosti.

U zavisnosti od dijagnoze i procjene medicinskog tima, terapija može da obuhvati:

Hemoterapiju – primjenu lijekova koji uništavaju maligne ćelije ili zaustavljaju njihov rast.

Radioterapiju – korišćenje zračenja za uništavanje tumorskih ćelija u određenim dijelovima tijela.

Hirurško liječenje – uklanjanje tumora kada je to moguće i medicinski opravdano.

Ciljanu terapiju – lijekove usmjerene na određene molekularne osobine malignih ćelija.

Imunoterapiju – terapijske pristupe koji koriste ili podstiču djelovanje imunskog sistema.

Transplantaciju matičnih ćelija krvotvornog sistema – koja se primjenjuje kod određenih bolesti i u pažljivo odabranim slučajevima.

Pored terapije usmjerene na samu bolest, važnu ulogu ima i potporna nega. Ona može uključivati lijekove protiv mučnine i bolova, antibiotike kada su indikovani, transfuzije krvnih komponenata i druge postupke kojima se ublažavaju neželjeni efekti liječenja.

Cilj je da se postigne što bolji terapijski rezultat, uz pažljivo praćenje djeteta i smanjenje rizika od komplikacija i dugoročnih posljedica.

Kada je potrebno odmah potražiti ljekarsku pomoć?

Iako mnogi simptomi zahtijevaju zakazivanje pregleda kod pedijatra, određene promjene ne treba čekati. Hitnu medicinsku pomoć potrebno je potražiti ako dijete ima otežano disanje, poremećaj svijesti, iznenadnu slabost ruke ili noge, napad grčeva ili naglu i izrazito jaku glavobolju praćenu ozbiljnim simptomima.

Kod djeteta koje ima temperaturu, izraženu malaksalost, neuobičajeno krvarenje ili brzo pogoršanje opšteg stanja takođe je važno pravovremeno potražiti medicinsku procjenu.

Roditelji najbolje poznaju svoje dijete, ali dijagnozu postavlja ljekar

Promjene u ponašanju, energiji i zdravstvenom stanju djeteta ponekad su prvi znak da nešto nije u redu. Roditelji zato treba da prenesu pedijatru sve što su primijetili, čak i kada im se pojedinačni simptom ne čini naročito ozbiljnim.

To, međutim, ne znači da svaki umor, temperatura ili modrica treba da izazovu strah od malignih bolesti. Takve tegobe su česte u djetinjstvu i najčešće imaju mnogo jednostavnije objašnjenje.

Najvažnije je obratiti pažnju na simptome koji ne prolaze, ponavljaju se bez jasnog razloga ili postaju sve izraženiji. Pravovremeni pregled pomaže da se utvrdi njihov uzrok i, ukoliko je potrebno, započne odgovarajuće liječenje.

Kada je zdravlje djeteta u pitanju, najbolji pristup nije panika, već pažljivo praćenje promjena i pravovremena konsultacija sa ljekarom.

(Ona.rs)