Zemljotres u Crnoj Gori

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Zemljotres magnitude 2,9 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 26. oktobra 2026. u 14.14 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.55 i dužine 19.53, 25 kilometara od Podgorice. Hronika Krao novčanike i novac u Gradišci: Uhapšen Prijedorčanin Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje. Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju. (Telegraf.rs)

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