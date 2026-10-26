Zemljotres u Crnoj Gori

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres magnitude 2,9 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 26. oktobra 2026. u 14.14 časova, na području Crne Gore.
Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.55 i dužine 19.53, 25 kilometara od Podgorice.
Hronika
Krao novčanike i novac u Gradišci: Uhapšen Prijedorčanin
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.
Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
6 h0
Region
9 h0
Region
1 d0
Region
1 d0
Najnovije
Najčitanije
17
00
16
53
16
41
16
41
16
34
Trenutno na programu