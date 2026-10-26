Logo

Zemljotres u Crnoj Gori

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 14:24

Komentari:

0
Земљотрес у Црној Гори
Foto: Pixabay

Zemljotres magnitude 2,9 stepeni Rihtera zabilježen je u ponedjeljak, 26. oktobra 2026. u 14.14 časova, na području Crne Gore.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.55 i dužine 19.53, 25 kilometara od Podgorice.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Krao novčanike i novac u Gradišci: Uhapšen Prijedorčanin

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smješten je na dubini od približno 5 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izvještaja o materijalnoj šteti ili povrijeđenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Telegraf.rs)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

Zemljotres

potres

Podgorica

Komentari (0)

Više iz rubrike

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Region

U teškoj saobraćajnoj nesreći stradao biciklista

6 h

0
Дјечака (15) друг случајно упуцао пиштољем у стомак: Отац и син се јавили полицији

Region

Dječaka (15) drug slučajno upucao pištoljem u stomak: Otac i sin se javili policiji

9 h

0
Месо најчешће означава животињску тјелесну материју која се користи као храна

Region

Hrvati otkrili zašto zaobilaze meso iz supermarketa, evo gdje pazare

1 d

0
Јанша: Словенија назадовала на ниво из 2008. године

Region

Janša: Slovenija nazadovala na nivo iz 2008. godine

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

00

Radionica za medicinske sestre radi unapređenja zdravstvene njege

16

53

U Keniji 20 ljudi pušteno iz karantina, dvoje preminulo

16

41

Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

16

41

Sudar kamiona i autobusa koji je prevozio učenike na ekskurziju

16

34

"Temu" nakon kazne od 200 miliona evra mijenja pravila

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima