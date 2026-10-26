Kakvo nas vrijeme očekuje u Srpskoj narednih dana?

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo, pretežno sunčano i mjestimično oblačno vrijeme, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.
Kratkrotrajna kiša ponegdje moguća je u petak, 30. oktobra.
Maksimalna temperatura vazduha u narednim danima iznosiće od od 11 do 18 stepeni Celzijusovih, a u petak i do 19.
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