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Kakvo nas vrijeme očekuje u Srpskoj narednih dana?

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26.10.2026 11:10

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Јесен, опада лишће.
Foto: Pexels/ K

U Republici Srpskoj narednih dana biće promjenljivo, pretežno sunčano i mjestimično oblačno vrijeme, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Kratkrotrajna kiša ponegdje moguća je u petak, 30. oktobra.

Maksimalna temperatura vazduha u narednim danima iznosiće od od 11 do 18 stepeni Celzijusovih, a u petak i do 19.

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