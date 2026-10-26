Nosite polovna invalidska kolica preko granice? Evo šta morate znati

Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji žive u Njemačkoj, Austriji ili Sloveniji kupuju polovna invalidska kolica za članove porodice.

Neki ih donose kao poklon, dok drugi prevoze vlastita pomagala koja svakodnevno koriste. Međutim, prilikom prelaska granice često se postavlja pitanje da li takva kolica moraju prijaviti carini i postoji li obaveza plaćanja uvoznih dažbina.

Odgovor zavisi od toga kome kolica pripadaju, zbog čega se prevoze i da li trajno ostaju u državi u koju se unose.

Prema carinskim propisima Bosne i Hercegovine, lični prtljag putnika i određena roba nekomercijalnog karaktera mogu biti oslobođeni plaćanja uvoznih dažbina. Ipak, važno je razlikovati lično ortopedsko pomagalo od robe koja se trajno uvozi.

Ako osoba s invaliditetom putuje iz Njemačke u Bosnu i Hercegovinu i koristi vlastita invalidska kolica, takvo pomagalo, po pravilu, predstavlja predmet lične upotrebe.

Na primjer, osoba koja živi u Austriji i dolazi u BiH na godišnji odmor može sa sobom ponijeti invalidska kolica koja koristi za svakodnevno kretanje. Uobičajeno korišćenje vlastitog pomagala tokom putovanja nije isto što i uvoz robe namijenjene prodaji.

Carinski službenik ipak ima pravo da pregleda predmet i provjeri okolnosti njegovog unošenja.

Kada kolica donosite kao poklon?

Drugačija situacija nastaje kada osoba kupi polovna invalidska kolica u Njemačkoj i želi da ih trajno ostavi članu porodice u Bosni i Hercegovini.

U tom slučaju riječ je o unosu robe u carinsko područje BiH, čak i kada je predmet polovni i namijenjen poklonu.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH navodi da roba koja se unosi preko carinske granice podliježe carinskom nadzoru, bez obzira na to da li postoji obaveza plaćanja uvoznih dažbina.

To znači da činjenica da su invalidska kolica polovna ili poklonjena ne predstavlja automatsko oslobođenje od carinskog postupka.

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Ipak, za određenu opremu namijenjenu osobama s invaliditetom postoje posebne carinske povlastice.

Propisi Bosne i Hercegovine predviđaju olakšice za određene predmete posebno namijenjene osobama s invaliditetom, uz ispunjavanje propisanih uslova.

Pravo na oslobođenje zavisi od vrste pomagala, njegovih karakteristika, korisnika i dokumentacije kojom se dokazuje namjena.

Zbog toga nije ispravno tvrditi da se na sva invalidska kolica automatski plaća carina, ali ni da su sva polovna kolica bezuslovno oslobođena svih uvoznih dažbina.

Koja dokumenta je dobro imati?

Na primjer, građanin koji u Sloveniji kupi polovna invalidska kolica za 150 evra i donese ih majci u BiH može imati drugačiji carinski tretman od osobe koja prevozi deset kolica namijenjenih daljoj prodaji.

U prvom slučaju mogu biti relevantna pravila o robi nekomercijalnog karaktera i eventualnim oslobođenjima, dok se u drugom može raditi o komercijalnom uvozu.

Posebno je važno imati dokaz o vrijednosti predmeta. To može biti račun, kupoprodajni ugovor ili drugi vjerodostojan dokument.

Ako su kolica dobijena na poklon, korisna može biti pisana potvrda donatora. Ona može pomoći u utvrđivanju porijekla i namjene, ali sama po sebi ne garantuje oslobođenje od dažbina.

Carinski organ može utvrđivati vrijednost robe i kada putnik nema račun.

Posebna pravila za električna invalidska kolica

Posebnu pažnju treba obratiti na električna invalidska kolica, koja mogu imati znatno veću vrijednost od mehaničkih modela.

Električna kolica mogu biti opremljena baterijama i dodatnom medicinskom opremom. Njihova tehnička klasifikacija i namjena mogu biti značajne za carinski postupak.

Ako se takva kolica trajno uvoze u BiH, preporučljivo je prije putovanja provjeriti potrebnu dokumentaciju i mogućnost ostvarivanja carinskih povlastica.

Šta ako kolica nosite u Hrvatsku?

Drugačija pravila mogu važiti i kada se kolica prevoze iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku.

Prema propisima Evropske unije, predmeti koji se koriste kao lična pomagala tokom putovanja razlikuju se od robe koja se trajno unosi na tržište EU.

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Za određene proizvode posebno namijenjene osobama s invaliditetom evropski carinski propisi predviđaju mogućnost oslobođenja od uvoznih dažbina, ali samo pod propisanim uslovima.

Ako putnik u Hrvatsku unosi polovna kolica namijenjena drugoj osobi, nadležna carina može zatražiti objašnjenje njihove namjene, vrijednosti i okolnosti uvoza.

Kod kolica koja se koriste tokom putovanja korisno je imati medicinsku dokumentaciju ako ona već postoji, naročito kada se prevoze dodatno pomagalo ili specijalizovana oprema. Međutim, to ne znači da svaki korisnik invalidskih kolica mora imati ljekarsku potvrdu samo da bi prešao granicu.

Šta važi za humanitarne donacije?

Kada se kolica prevoze kao humanitarna donacija, postupak može biti drugačiji. Posebni uslovi mogu se primjenjivati ako je primalac zdravstvena ustanova, udruženje ili humanitarna organizacija.

U takvim slučajevima dokumentacija o donaciji, korisniku i namjeni opreme može biti važna za ostvarivanje eventualnog oslobođenja od uvoznih dažbina.

Carinski službenici mogu razlikovati lično pomagalo, privatni poklon, humanitarnu donaciju i robu namijenjenu prodaji, jer se na svaku od ovih situacija mogu primjenjivati različita pravila.

Najvažnije je da prije prelaska granice provjerite konkretne uslove kod nadležne carinske uprave. Obaveza prijavljivanja i plaćanja dažbina zavisi od okolnosti unosa, vrste kolica i uslova za eventualno oslobođenje, prenosi GPMaljevac.