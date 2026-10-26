Logo

Poznati pjevač pronađen mrtav: Prije 10 dana se oženio, žena zvala policiju

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 13:15

Komentari:

0
Микрофон студио пјевање
Foto: Suvan Chowdhury/Pexels

Poznati reper, aktivista i osnivač pokreta Sjeverni čovjek, Miša Mavaši, preminuo je u 41. godini života.

Tragedija se dogodila u noći između 24. i 25. oktobra 2026. godine, a vijest o njegovoj smrti šokirala je javnost i obožavaoce.

Prvobitne informacije objavljene na njegovom Telegram kanalu o njegovoj smrti navodi se da je muzičar stradao usljed nesrećnog slučaja. Međutim, ubrzo se saznalo da je Mavaši prevezen u bolnicu sa prostrelnom ranom u glavi.

Hitnu pomoć pozvala je njegova supruga, sa kojom se vjenčao pre samo deset dana, tačnije 15. oktobra 2026. godine.

Trenutno se utvrđuje da li je u pitanju tragična slučajnost ili je muzičar izvršio samoubistvo.

Od propagiranja zdravog života do teške borbe sa zavisnošću

Mavaši se proslavio prije više od deset godina numerama u kojima je promovisao zdrav način života (ZOŽ), pozivajući na bavljenje sportom i odricanje od alkohola i cigareta.

Душко дугоушко

Kultura

Umro glumac koji je davao glas Dušku Dugoušku i Patku Dači

Uprkos takvoj slici u javnosti, u prošlosti je prošao kroz tešku depresiju i zavisnost od lijekova. Od novembra 2016. do februara 2017. godine potpuno je bio van sebe usled kombinacije sedativa i jakih bolova zbog povrede kičme. Iz krize su ga spasili prijatelji koji su ga poslali na rehabilitaciju, nakon čega uspešno završava program i vraća se normalnom životu.

Drugi brak i skrivanje privatnog života

Za Mavašija je ovo bio drugi brak. Prvi put se venčao 2021. godine sa Valerijom Voevodinom, vokalistkinjom grupe "MAVAŠI group", ali su se razveli dvije godine kasnije i prekinuli saradnju.

(Telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pjevač

reper

preminuo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Теа Таировић са подигнутим рукама стоји поред зида

Scena

Tea Tairović hitno operisana: Pjevačica bila životno ugrožena

4 h

0
Здравко Чолић пјевач музика популарни пјевач Балкан

Scena

Zdravku Čoliću namijenjen čuveni hit, a proslavila ga druga grupa

5 h

0
Јелена Карлеуша оштро о ПЗЕ: Сатанистички обреди болесне секте

Scena

Karleuša komentarisala rezultate izbora u Srbiji

8 h

2
пјевачица Мина Костић

Scena

Ispovijest Mine Kostić o liječenju u Lazi Lazareviću: Oživjela sam

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

53

U Keniji 20 ljudi pušteno iz karantina, dvoje preminulo

16

41

Kristina Spalević stigla na suđenje sa Kristijanom Golubovićem! Hoće da mu uzme djecu

16

41

Sudar kamiona i autobusa koji je prevozio učenike na ekskurziju

16

34

"Temu" nakon kazne od 200 miliona evra mijenja pravila

16

28

AI kompanija na sudu zbog korišćenja Elvisovih pjesama: Vlasnici prava traže 41 milion dolara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima