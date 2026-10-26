Poznati pjevač pronađen mrtav: Prije 10 dana se oženio, žena zvala policiju

Autor:ATV redakcija
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Poznati reper, aktivista i osnivač pokreta Sjeverni čovjek, Miša Mavaši, preminuo je u 41. godini života.
Tragedija se dogodila u noći između 24. i 25. oktobra 2026. godine, a vijest o njegovoj smrti šokirala je javnost i obožavaoce.
Prvobitne informacije objavljene na njegovom Telegram kanalu o njegovoj smrti navodi se da je muzičar stradao usljed nesrećnog slučaja. Međutim, ubrzo se saznalo da je Mavaši prevezen u bolnicu sa prostrelnom ranom u glavi.
Hitnu pomoć pozvala je njegova supruga, sa kojom se vjenčao pre samo deset dana, tačnije 15. oktobra 2026. godine.
Trenutno se utvrđuje da li je u pitanju tragična slučajnost ili je muzičar izvršio samoubistvo.
Mavaši se proslavio prije više od deset godina numerama u kojima je promovisao zdrav način života (ZOŽ), pozivajući na bavljenje sportom i odricanje od alkohola i cigareta.
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Uprkos takvoj slici u javnosti, u prošlosti je prošao kroz tešku depresiju i zavisnost od lijekova. Od novembra 2016. do februara 2017. godine potpuno je bio van sebe usled kombinacije sedativa i jakih bolova zbog povrede kičme. Iz krize su ga spasili prijatelji koji su ga poslali na rehabilitaciju, nakon čega uspešno završava program i vraća se normalnom životu.
Za Mavašija je ovo bio drugi brak. Prvi put se venčao 2021. godine sa Valerijom Voevodinom, vokalistkinjom grupe "MAVAŠI group", ali su se razveli dvije godine kasnije i prekinuli saradnju.
(Telegraf)
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