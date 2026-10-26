Zdravku Čoliću namijenjen čuveni hit, a proslavila ga druga grupa

Čuvena balada grupe Generacija 5, pod nazivom "Ti samo budi dovoljno daleko", objavljena je 1979. godine, a tekst za ovu emotivnu numeru napisala je legendarna Marina Tucaković.

Čuvena balada grupe Generacija 5, pod nazivom "Ti samo budi dovoljno daleko", objavljena je 1979. godine, a tekst za ovu emotivnu numeru napisala je legendarna Marina Tucaković.

Pjesmu je u originalu otpjevao Goran Milošević, a ona je vremenom postala jedan od najvećih i najprepoznatljivijih hitova ove grupe, koji i danas zauzima posebno mjesto u domaćoj rok muzici.

Prvobitno namijenjena Čoli

Zanimljivo je da je Marina Tucaković svojevremeno upravo ovaj tekst izdvojila kao jedan od najboljih koje je napisala.

Prvobitno ga je namijenila Zdravku Čoliću, ali pjesma na kraju ipak nije završila u Čolinim rukama. Umjesto toga, proslavila ju je Generacija 5, čime je numera obezbijedila svoje trajno mjesto u istoriji domaće muzike.

Marina Tucaković ostavila je neizbrisiv trag na muzičkoj sceni, a njen talenat nije poznavao žanrovske granice — potpisala je tekstove brojnih velikih narodnih, pop i rok hitova koji su postali vanvremenski klasici, prenosi Blic.