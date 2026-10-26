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Francuska u šoku poslije haosa na ulicama: Makron dolazi u grad pogođen nasiljem

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26.10.2026 17:22

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Демонстрант држи француску заставу током протеста против раста трошкова живота у Лиону, у Француској, у суботу, 24. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Laurent Cipriani

Francuski predsjednik Emanuel Makron očekuje se u ponedjeljak, 26. oktobra, u lučkom gradu Marseju na jugu zemlje, u iznenadnoj posjeti nakon talasa protesta širom Francuske koji su prerasli u neke od najtežih nereda u zemlji posljednjih godina.

Francusku potresa sve veće nezadovoljstvo zbog rasta troškova života i stanja u srednjim školama.

Tokom protesta širom zemlje 17. oktobra izbili su nasilni sukobi sa policijom, dok su u gradovima, uključujući Marsej, zabilježene masovne pljačke i vandalizam.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez kasnije je priznao da su vlasti "izgubile kontrolu", nakon čega je vlada pojačala mjere bezbjednosti uoči novih protesta naredne nedjelje. I tokom tih okupljanja došlo je do pojedinih nasilnih sukoba

"Šef države posjetiće gradsku skupštinu Marseja, koja je bila pogođena nasiljem 17. oktobra", saopšteno je iz predsedništva Francuske.

Francuska protest

Kako je navedeno iz Jelisejske palate, Makron je trebalo da se sastane sa trgovcima čije su radnje bile opljačkane i oštećene tokom nereda.

"Takođe će odati počast pripadnicima bezbjednosnih snaga i zahvaliti im na tome što su pomogli u ponovnom uspostavljanju republikanskog poretka", navedeno je u saopštenju, prenosi Telegraf.

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