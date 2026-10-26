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Mađarska, Češka i Slovačka traže izuzeće od plaćanja podrške Kijevu

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26.10.2026 18:02

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Мађарска, Чешка и Словачка траже изузеће од плаћања подршке Кијеву
Foto: Tanjug / AP / Evgeniy Maloletka

Mađarska, Češka i Slovačka ne žele da preuzmu finansijske obaveze u okviru novog kredita Ukrajini, piše njemački list "Velt".

Ove zemlje zahtijevaju da budu izuzete od učešća u finansiranju novog kredita EU za Kijev, a istovremeno insistiraju na značajnom finansiranju sopstvenih zemalja iz evropskog budžeta, navodi se u tekstu.

Ovi stavovi izazvali su oštre kritike među njemačkim diplomatama. Jedan od sagovornika "Velta" doveo je u pitanje spremnost njemačkih poreskih obveznika da povećaju regionalne subvencije zemljama koje odbijaju da se pridruže suprotstavljanju zajedničkoj bezbjednosnoj prijetnji.

EU planira da Ukrajini sljedeće godine obezbijedi dodatnih 70 milijardi evra. Oko 25 milijardi evra mogli bi da osiguraju partneri, uključujući Kanadu i Japan, a Evropljani zajam do 45 milijardi evra.

Mađarska, Češka i Slovačka traže isto izuzeće koje su dobile za prethodno dogovoreni zajam od 90 milijardi evra. Novi zajam bi mogao da bude otplaćen zamrznutom ruskom državnom imovinom, ali ovaj izvor otplate još nije potvrđen.

Bugarska se takođe izjasnila protiv učešća u novoj finansijskoj pomoći. Ovaj spor već komplikuje pregovore o budžetu EU, piše "Velt", prenosi Srna.

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