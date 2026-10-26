Ubijena medicinska sestra koja je liječila oboljele od ebole

Grupa mladića ubila je medicinsku sestru koja je liječila pacijente oboljele od ebole na istoku Demokratske Republike Kongo, a drugi zdravstveni radnici su pod policijskom zaštitom, saopštili su zdravstveni zvaničnici.

Medicinski sestra je radila u opštoj bolnici u gradu Bafvasende u provinciji Tšopo, gdje je pokušavala da pomogne stanovnicima da shvate opasnost i zaštite se od ebole. Ubistvo se dogodilo u petak.

"Šokirani smo time što se stanovništvo okrenulo protiv ove medicinske sestre. Nemoguće je povjerovati da je zamijenjena za stranca", izjavio je Rojtersu lokalni zvaničnik.

On je naveo da je njen kolega preživio napad i da se oporavlja u bolnici.

Ostali zdravstveni radnici sklonili u opštu bolnicu, nalaze se pod policijskom zaštitom i previše su uplašeni da idu kućama. U tom području nakratko je raspoređena i vojska.

Tšopo je među osam provincija u Kongu koje se bore protiv epidemije ebole. Do sada su u ovoj zemlji potvrđena 9.964 slučaja zaraze, a stopa smrtnosti je 48,6 odsto od kada je epidemija proglašena u maju, prenosi Srna.