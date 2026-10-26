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Zaharova: Očekujemo nastavak obostrano korisne saradnje sa Srbijom

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26.10.2026 18:12

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Портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Foto: Tanjug/AP

Rusija očekuje nastavak razvoja obostrano korisne i ravnopravne saradnje između Srbije i Ruske Federacije nakon formiranja vlasti poslije izbora, rekla je portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

"Nadamo se da će, nakon formiranja vlasti poslije izbora, rukovodstvo Srbije zadržati pozitivne resurse koje je akumuliralo i nastaviti da vodi politiku razvoja obostrano korisne i ravnopravne saradnje sa Rusijom", navela je Zaharova u saopštenju, prenosi Srna.

Republička izborna komisija Srbije saopštila je ranije da je Studentska lista dobila 52,54 odsto glasova na jučerašnjim parlamentarnim izborima, a koalicija bivšeg predsjednika Srbije Aleksandra Vučića 39,29 odsto glasova.

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Marija Zaharova

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