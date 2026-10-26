Kada je dijete spremno za odvikavanje od pelena

Odvikavanje od pelena jedan je od važnih koraka u ranom djetinjstvu, a roditelji se često pitaju kada je pravo vrijeme za to. Ne postoji jedinstvena starosna granica za svako dijete, ali postoje jasni znakovi koji mogu ukazati na to da je spremno.

Pregled objavljen u časopisu American Family Physician navodi da više od dvije trećine djece razvije fizičku, kognitivnu i emocionalnu zrelost za odvikavanje od pelena između 18. i 30. mjeseca života, dok kod oko trećine djece ta spremnost dolazi tek bliže 30. mjesecu.

Djevojčice znakove spremnosti pokazuju ranije od dječaka, u prosjeku između 24. i 26. mjeseca, dok se kod dječaka to najčešće dešava oko 29. mjeseca.

Autori naglašavaju da nijedna metoda odvikavanja nije bolja od ostalih, te da roditelji treba da izaberu pristup koji odgovara njima i djetetu, uz pohvale i podršku umjesto kazni.

Znakovi da je dijete spremno

Klinika Mejo (Mayo Clinic) izdvaja niz znakova koji roditeljima mogu pomoći da procijene da li je dijete spremno za odvikavanje od pelena.

Dijete je vjerovatno spremno ako pokazuje da mu je potrebno da ide u toalet, na primjer poskakivanjem ili povlačenjem hlača, ako može samo da dođe do noše i sjedne na nju, svuče i obuče hlače, te izdrži dva ili više sati bez mokrenja.

Drugi znakovi su stolica najviše tri puta dnevno, dolazak roditeljima kada je potrebno promijeniti pelenu, razumijevanje čemu služe noša i toalet, uglavnom praćenje jednostavnih uputstava i sposobnost da jednom riječju postavi pitanje.

Ako dijete ispunjava većinu ovih uslova, može se početi sa odvikavanjem. U suprotnom, bolje je sačekati, posebno ako porodicu očekuje velika promjena, poput selidbe ili dolaska novog člana porodice.

Ne mora se uvijek čekati da dijete samo pokaže interesovanje

Britanska Nacionalna zdravstvena služba (NHS) ima nešto drugačiji pristup. Prema njihovim savjetima, gotovo sva djeca mogu se odviknuti od pelena između 18 mjeseci i dvije i po godine, a roditelji ne moraju čekati da dijete samo pokaže znakove spremnosti ili zatraži nošu. Čekanje na savršen trenutak može nepotrebno odgoditi cijeli proces.

Prije početka NHS savjetuje da se provjeri da li dijete ima zatvor. Stolica bi trebalo da bude meka i da se javlja najmanje svaki drugi dan. Bolna stolica može izazvati strah od obavljanja nužde, pa je zatvor potrebno riješiti uz pomoć ljekara prije nego što se započne sa odvikavanjem.

Kako početi sa odvikavanjem od pelena

Klinika Mejo preporučuje da se odvikavanju pristupi svakodnevno, a idealno je da se procesu posveti najmanje tri mjeseca.

Ako dijete još ne pokazuje kada mu je potrebno da ide u toalet, roditelji ga mogu stavljati na nošu svaka dva sata, odmah nakon buđenja i poslije dnevnog spavanja. Sjedenje ne bi trebalo da traje duže od pet minuta, a dijete treba pohvaliti i ako ništa ne obavi.

NHS savjetuje da se tokom dana prestanu koristiti sve vrste pelena, uključujući gaćice-pelene. U običnim gaćicama dijete lakše osjeti kada je mokro i tako bolje prepoznaje signale svog tijela. Pelene za dnevno spavanje i noć mogu se i dalje koristiti.

Nezgode su sastavni dio učenja, pa ljutnja, kažnjavanje i posramljivanje nemaju mjesta u ovom procesu.

Ako dijete sedmicama odbija da koristi nošu, Klinika Mejo savjetuje pauzu od nekoliko sedmica ili mjeseci. Prema časopisu American Family Physician, pauze od jednog do tri mjeseca mogu biti prihvatljive kako bi se izbjegli otpor i sukobi.

Suhe noći dolaze kasnije

Kontrola mokrenja tokom noći obično se uspostavlja nakon što dijete savlada dnevnu kontrolu. Većina djece ostaje suva tokom noći između pete i sedme godine, dok oko 40 odsto djece nastavlja da mokri u krevet i nakon što savlada dnevnu kontrolu.

Zato roditelji ne treba da očekuju da će dijete istovremeno prestati da koristi pelene i danju i noću.

Kada se obratiti pedijatru

Klinika Mejo savjetuje razgovor sa pedijatrom ako dijete starije od dvije i po godine ne pokazuje nikakvo interesovanje za odvikavanje od pelena, ako do treće godine nije savladalo dnevnu kontrolu, ako odbija da sjedne na nošu ili zadržava stolicu.