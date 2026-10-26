Stižu prve analize pobjede Studentske liste: Ko će i kako voditi Srbiju?

Jedni slave oslobođenje, drugi najavljuju otrežnjenje. Srbija je dobila novu vlast, sa njom i obećanja, kako tvrde pobjednici, o preporođenoj državi. Korupcija će nestati, institucije će proraditi, život će biti bolji.

Ne, nije priča za malu djecu, čulo se to u noćnoj, pobjedničkoj euforiji. Studenti su za dvije godine uspjeli da sruše vlast koju tradicionalna opozicija nije mogla ni ozbiljnije da uzdrma. Za jedne političko čudo, za druge prilično skup eksperiment sa državom.

„I jedna provala energije sinoć na ulicama Beograda. Bilo je baš sinoć lijepo biti do kasno u noć. Studenti su stvarno uradili jedan nevjerovatan posao", rekao je Dušan Vučičević, profesor Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Dio stanovništva u novoj vlasti vidi spas Srbije. Oni umorni od Vučića, odlučili su, kažu, da iskušaju sreću sa ljudima o čijoj politici još ne znaju dovoljno. Milioni glasova dali su pobjednicima pravo da vladaju. Nisu poklonili ni iskustvo ni gotova rješenja.

"Mi smo večeras doživjeli jedan trenutak u kojem se ova zemlja većinski odlučila za avanturu, ozbiljnu avanturu", rekao je Ivan Radovanović, kolumnista.

Za pobjednike i njihove pristalice avantura je, izgleda, bila svaka naredna godina sa Vučićem. Dvije godine protesta pretvorili su u glasove, nezadovoljstvo u većinu, a studentske plenume u ozbiljnu političku konkurenciju. Bez stranačkih veterana i njihovih oprobanih recepata za izborne poraze.

„Uspjeli su svojom organizacijom, djelovanjem, istrajnošću, dvije godine traje njihova borba, sa ovim fantastičnim rezultatom da oslobode srpsko društvo bilo kakvog straha", rekao je Boris Marić, politički analitičar i pravnik.

Sloboda od straha ne oslobađa od odgovornosti. Pod istu zastavu stali su i rusofili i evroentuzijasti. Konzervativci i liberali. zagovornici tržišta i državne intervencije. Protiv Vučića svi su govorili jednim glasom. O Kosovu i Metohiji, sankcijama Rusiji, Republici Srpskoj i odnosima sa Zapadom..to već nije bio slučaj.

„Sada će po prvi put morati, ne onako tokom kampanje kada vam se obrati jedan i kaže mi smo za Kosovo u sastavu Srbije, a sutradan izađe drugi i kaže mi smo za nezavisno Kosovo. Sada će morati konačno da donose odluke", rekao je Dražen Živković, glavni i odgovorni urednik podgoričke „Borbe".

Politička raznolikost, koja kritičarima liči na budući sukob, pokazala se kao odlična izborna računica. Studenti su izbjegli klasičnu stranačku hijerarhiju.Čak i bivši predsjednik Srbije u njihovoj organizaciji vidi političku lekciju vrijednu univerzitetskih predavanja.

„Mislim da će na mnogim univerzitetima biti analiziran rad, metodologija Studentske liste. Oni su ispratili taj model diverzifikacije i centralizacije koji na neki način možemo da uporedimo sa blokčejn tehnologijom", rekao je Boris Tadić, bivši predsjednik Srbije.

Drugi slave muzički ukus i popularizaciju nekadašnjih hitova.

,,Oni su stare zaboravljene narodnjake, promenili im smisao. Rok, hip hop, narodna muzika, sve je to kod njih nekako spontano. Oni su od potpuno zaboravljene pesme Bobana Zdravkovića- izađi mala, izađi mala, ili ova ’Tri poljupca hoću ja’ potpuno im promenili smisao ’’, rekao je Đorđe Vukadinović, politički analitičar.

Recept za pobjedu možda i zaslužuje mjesto u udžbenicima. Za vođenje države, ipak, trebaće nešto više od uspješne metodologije. U studentskom pokretu moglo se biti i za Rusiju i za evropske integracije, i za tržišnu ekonomiju i za snažnu državnu intervenciju. U Vladi bi takva širina brzo mogla naići na crvene linije. Sankcije se ili uvode ili ne uvode. Sporazumi se prihvataju ili odbijaju. U Službenom glasniku nema mjesta za kompromis po kojem su svi u pravu.

„Kad stavljate potpis u Službeni glasnik ne može jedno i drugo. Kada se donosi odluka da li ćemo otvoriti klastere ako uvedemo sankcije Rusiji, tu nema cile-mile. A ja sam prilično uvjeren da od ovih 140 ljudi iz Studentske liste koji će ući u Parlament, da oni o ključnim pitanjima nemaju identična mišljenja", rekao je Muharem Bazdulj, novinar.

„Ova lista ovako kako je formirana mogla je i ranije da se raspadne – nije. Očigledno da postoje određeni centri koji je drže na okupu. I dok se taj zadatak koji ona ima ne ostvari, a to je promjena spoljne politike Srbije", rekao je Vladimir Vuletić, vanredni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Za razliku od političkih parola, ekonomske obaveze imaju rokove i cijenu. Ekspo, milijarde planiranih investicija, gradilišta, radna mjesta i privredni rast. Sve to nasljeđuju ljudi koji su obećali drugačiju Srbiju. Mogu mijenjati prioritete, preispitivati ugovore i zaustavljati projekte. Ali će za svaku odluku morati da polože račun. Građanima, ne na plenumu.

„Mislim da će i ova, pod znacima navoda, revolucija pojesti svoju djecu. Da će iz ove euforije u kojoj se nalazi veliki broj ljudi i koja je potpuno razumljiva, ubrzo, prije nego kasnije, doći do suočavanja s realnošću", rekao je Nikola Tomić, novinar i politički analitičar.

Studentska lista uspjela je da pobijedi Vučića, potisne staru opoziciju i okupi ljude koji se, kako kažu njeni kritičari..osim protivljenja dosadašnjoj vlasti, u mnogo čemu ne slažu. Na izborima je to bila prednost. U Vladi bi mogla postati ozbiljan problem. Jedna država, jedan budžet, jedna spoljna politika. Očekivanja, koliko i pobjednika, na sve strane. Vučićev poraz ih je ujedinio. Prva ozbiljna odluka mogla bi da pokaže koliko to jedinstvo zaista jako.