Logo

Tužna vijest za obožavaoce „Zvjezdanih staza“: Preminuo poznati glumac

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 19:48

Komentari:

0
Смрт филм режисер сценариста глумац
Foto: Pexel/ Dmitry Demidov

Valter Kenig, poznat po ulozi navigatora Pavla Čehova u naučnofantastičnoj televizijskoj seriji "Zvjezdane staze", preminuo je u 90. godini, saopštio je njegov agent Džordž Takei.

Kenig je preminuo u svom domu u Los Anđelesu, javio je AP.

Tvorac "Zvjezdanih staza" Džin Rodenberi dodijelio je Kenigu ulogu nakon što je odlučio da uvrsti ruski lik u posadu izmišljenog zvjezdanog broda "Enterprajz". Kenig je prije toga imao samo nekoliko uloga na televiziji.

Uvođenje ruskog oficira koji je harmonično sarađivao sa rasno i kulturno raznolikom posadom urađeno je u vrijeme tenzija tokom Hladnog rata.

"Tiho smo poručili da ljudi svih rasa, vjeroispovijesti i nacionalnosti ne samo da mogu da koegzistiraju već i duboko brinu jedni o drugima, i time smo najavili budućnost koja je bila veoma optimistična", rekao je Kenig jednom prilikom u intervjuu Bi-Bi-Siju.

Kenig je bio sin ruskih jevrejskih imigranata, a u svojoj ulozi koristio je neautentičan ruski akcenat, pošto nije govorio taj jezik.

Pojavio se u 36 epizoda "Zvjezdanih staza", a zatim u sedam filmova od 1979. do 1994. godine.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

preminuo glumac

Zvjezdane staze

strani filmovi

glumac

Komentari (0)

Više iz rubrike

Демонстрант држи заставу Француске током протеста против растуће цијене живота у Стразбуру, Француска, у суботу, 24. октобра 2026.

Svijet

Francusku čeka novi vikend nemira? Učenici odbili vladine prijedloge

1 h

0
Папа Лав XIV у уторак, 13. октобра 2026. године, напушта Ватикан и одлази у римску поликлинику „Агостино Џемели”, гдје би требало да буде оперисан ради уклањања чвора на плућима.

Svijet

Vatikan se oglasio o zdravlju pape Lava

2 h

0
Здравствени радник узима узорак крви од пацијента прије него што му да дозу вакцине „Тумаини“ против вируса еболе, у провинцији Итури, у Конгу, у петак, 23. октобра 2026. године.

Svijet

Ubijena medicinska sestra koja je liječila oboljele od ebole

3 h

0
Мајкрсофт

Svijet

Majkrosoft nudi "dobrovoljni" raskid ugovora za 60.000 zaposlenih

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

21

Tramp: Izbori u Brazilu izgledaju kao da su namješteni

21

12

Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

21

10

Ava Karabatić iznijela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

21

05

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

21

03

Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima