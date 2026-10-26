Tužna vijest za obožavaoce „Zvjezdanih staza“: Preminuo poznati glumac

Valter Kenig, poznat po ulozi navigatora Pavla Čehova u naučnofantastičnoj televizijskoj seriji "Zvjezdane staze", preminuo je u 90. godini, saopštio je njegov agent Džordž Takei.

Kenig je preminuo u svom domu u Los Anđelesu, javio je AP.

Tvorac "Zvjezdanih staza" Džin Rodenberi dodijelio je Kenigu ulogu nakon što je odlučio da uvrsti ruski lik u posadu izmišljenog zvjezdanog broda "Enterprajz". Kenig je prije toga imao samo nekoliko uloga na televiziji.

Uvođenje ruskog oficira koji je harmonično sarađivao sa rasno i kulturno raznolikom posadom urađeno je u vrijeme tenzija tokom Hladnog rata.

"Tiho smo poručili da ljudi svih rasa, vjeroispovijesti i nacionalnosti ne samo da mogu da koegzistiraju već i duboko brinu jedni o drugima, i time smo najavili budućnost koja je bila veoma optimistična", rekao je Kenig jednom prilikom u intervjuu Bi-Bi-Siju.

Kenig je bio sin ruskih jevrejskih imigranata, a u svojoj ulozi koristio je neautentičan ruski akcenat, pošto nije govorio taj jezik.

Pojavio se u 36 epizoda "Zvjezdanih staza", a zatim u sedam filmova od 1979. do 1994. godine.