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Jokić mrtav ozbiljan: Ne morate da dolazite, niste dobrodošli

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26.10.2026 20:23

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Јокић мртав озбиљан: Не морате да долазите, нисте добродошли
Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

Nikola Jokić je bio žestoko ljut na navijače Denvera koji su zviždali timu na prvoj utakmici kod kuće u novoj sezoni. Nagetsi su nadoknadili 23 poena minusa i pobijedili Nju Orleans, a srpski centar je imao oštru poruku za sve one koji su se ponašali tako na utakmici. Drejmond Grin je stao na njegovu stranu.

"Slušajte, mi volimo navijače. Bez njih ne postoji košarka. Često pričam o njima da se ponekad previše zanesu. Zviždite svom timu? Vidio sam da su to radili i u Filadelfiji. Ali, da se to desi u Denveru, na prvoj utakmici me zbunilo", rekao je Grin u svom podkastu.

Zatim je objasnio svima da se Jokić nije šalio i da je bio mrtav ozbiljan kada je pričao o toj temi.

"Slažem se sa Jokićem. Očigledno da niste na našoj strani ako nam odmah zviždite. Došli ste sa tom namjerom, da nam zviždite. To znači da ste pesimisti i negativni. Ostanite kod kuće. Vidio sam da je mrtav ozbiljan bio dok je to pričao, iako su se novinari smijali. Ako ćeš da dođeš i da zviždiš, ostani kod kuće", poručio je Grin.

Šta je Jokić rekao?

Jokić je bio ljut i razočaran zbog poteza publike i to nije krio.

"Prva utakmica kod kuće i pojedini navijači nam zvižde. Ne moraju više da dolaze. Ako nas pratite, znate da mi nikada ne odustajemo. Vratili smo se i iz gorih situacija. Ako mene pitate, oni više nisu dobrodošli. Ako su pravi navijači, treba da nas podržavaju", poručio je Jokić.

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Nikola Jokić

Denver

NBA

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