Evo koliko je visoka Dragana Mirković: Mnogi se prevare u procjeni

Pjevačica Dragana Mirković decenijama je prisutna na muzičkoj sceni i o njenom životu se mnogo toga zna. Mnogi se, ipak, iznenade kada saznaju koliko je ona zapravo visoka.

Dragana Mirković visoka je 166 centimetara, a zbog visokih potpetica koje uvijek nosi, mnogi se prevare u procjeni.

Muzička zvijezda jednom prilikom priznala je da nije planirala da se bavi pjevanjem.

„Kao djevojčica imala sam potpuno drugačije snove od svega ovoga što se meni dogodilo. Naravno da sam sanjala i željela da budem srećna, ako gledamo po tome, onda mi se san i te kako ostvario. Ali imala sam neke druge snove — nisam željela da pjevam, nisam željela da se bavim time i čak sam bila protiv toga“, rekla je ona.

Dodala je da se još od pete godine sjeća kako su je svi nagovarali da pjeva.

„Hajde, Dragana, da pjevaš“, govorili su joj, a slične situacije dešavale su se i u školi, na priredbama i u kulturno-umjetničkom društvu.

„Iskreno, to mi je bila trauma, uopšte nisam voljela da se bavim time. Muziku sam obožavala, ali ne da budem pred ljudima i da moram da pjevam“, ispričala je pjevačica.

„U dvorcu mi je sada najljepše“

Dragana Mirković nedavno je govorila i o životu nakon razvoda od supruga Tonija Bijelića, ističući da uživa u svakodnevici.

„Savršeno živim u dvorcu danas, najljepše moguće. Djeca su mi uvijek bila najveća podrška, a sada su jednostavno dokazali da su odrasli, da su sjajni i da biraju prave stvari“, rekla je pjevačica.

(Blic)