Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

Rusija je optužila Ukrajinu da je pojačala napade na područje nuklearne elektrane Zaporožje i obližnji grad Energodar, čime, kako tvrde u Moskvi, ugrožava bezbjednost jednog od najosjetljivijih nuklearnih postrojenja u Evropi.

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izjavila je da ukrajinske snage pokušavaju da destabilizuju rad elektrane i zastraše njene zaposlene.

Prema njenim riječima, ukrajinska vojska je posljednjih dana izvela više napada na civilne objekte u Energodaru, gradu u kojem živi veliki broj radnika nuklearne elektrane.

Zaharova tvrdi da su među pogođenim objektima umjetnička škola i vatrogasno-spasilačka stanica. Navodi Moskve o odgovornosti ukrajinskih snaga za ove napade nisu nezavisno potvrđeni.

Osim Ukrajine, Zaharova je kritikovala i Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), kojoj zamjera što nije odlučnije reagovala na dešavanja u blizini nuklearnog postrojenja.

"Primorani smo da konstatujemo da su međunarodna tijela, prije svega IAEA, veoma uzdržano reagovala na provokativne postupke Kijeva", rekla je Zaharova.

Ona je nezadovoljna i time što agencija nije direktno označila Ukrajinu kao odgovornu za napade.

"Nesposoban da direktno napadne nuklearnu elektranu Zaporožje, režim u Kijevu nastavlja svoje uzaludne pokušaje destabilizacije rada elektrane zastrašivanjem njenog osoblja", izjavila je Zaharova.

Otišla je i korak dalje, tvrdeći da Ukrajina nastoji da izazove što veći broj žrtava i stvori radioaktivno kontaminirano područje oko Zaporožja. Za ovakve optužbe, međutim, nije ponudila dokaze koji bi se mogli nezavisno provjeriti.

Međunarodna agencija za atomsku energiju ranije je potvrdila da su se u blizini nuklearke dogodili napadi dronovima, ali nije utvrdila ko stoji iza njih.

Početkom oktobra IAEA je upozorila da vojne aktivnosti u okolini postrojenja predstavljaju ozbiljnu opasnost za njegovu bezbjednost.

Prema izvještajima agencije, 19, 20. i 27. septembra napadnuta je obližnja termoelektrana Zaporožje, pri čemu su oštećeni transformatori važni za snabdijevanje nuklearke električnom energijom.

U napadu 22. septembra oštećena je i stanica za praćenje radijacije, zbog čega je smanjena mogućnost nadzora nivoa zračenja u okolini elektrane. Agencija je evidentirala i napade na objekte u Energodaru.

Ipak, u svojim izvještajima IAEA nije navela ko je odgovoran za ove incidente.

Generalni direktor agencije Rafael Grosi pozvao je Rusiju i Ukrajinu na uzdržanost, upozoravajući da napadi na nuklearna postrojenja, ali i infrastrukturu od koje zavisi njihovo napajanje električnom energijom, nose ozbiljne rizike.

Nuklearna elektrana Zaporožje najveća je u Evropi.

Elektrana ima šest nuklearnih reaktora, koji su postepeno zaustavljeni i trenutno ne proizvode električnu energiju.

Međutim, prestanak proizvodnje ne znači da je nestala opasnost od nuklearne nesreće.

Iako reaktori nisu u pogonu, elektrani je i dalje potrebno neprekidno snabdijevanje strujom kako bi funkcionisali sistemi za hlađenje i ostala bezbjednosna oprema.

Upravo zbog toga oštećenja dalekovoda, transformatora i drugih dijelova elektroenergetske mreže predstavljaju ozbiljan problem.

U slučaju prekida spoljnog napajanja, elektrana mora da koristi rezervne dizel-generatore. Ukoliko bi prekid potrajao, a rezervni sistemi otkazali, postojala bi opasnost od teške nuklearne nesreće.

Zaporožje je tokom rata više puta ostajalo bez veze sa spoljnom elektroenergetskom mrežom.

Posljednji veliki prekid počeo je 20. avgusta ove godine, kada je elektrana ostala bez spoljnog napajanja i prešla na rezervne generatore.

Snabdijevanje električnom energijom obnovljeno je 7. septembra, nakon popravki koje su obavljene uz dogovor o privremenom prekidu vatre.

Početkom oktobra IAEA je ponovo razgovarala sa predstavnicima Rusije i Ukrajine o mogućnosti privremenog obustavljanja borbi kako bi se omogućila sanacija oštećene elektroenergetske infrastrukture.

Stručnjaci ove agencije neprekidno su prisutni u elektrani od 1. septembra 2022. godine, gdje prate stanje nuklearne bezbjednosti i izvještavaju o incidentima.

Moskva i Kijev nastavljaju da međusobno razmjenjuju optužbe za napade na područje Zaporožja, dok IAEA upozorava da svaki novi incident u blizini nuklearke povećava rizik od nesreće sa ozbiljnim posljedicama.