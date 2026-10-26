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Cijena nafte pala nakon razgovora Saudijske Arabije i Irana

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26.10.2026 21:58

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Nafta postrojenje
Foto: Loïc Manegarium/Pexels

Cijene nafte danas su pale, pri čemu je sjevernomorskom naftom Brent trgovano po cijeni od oko 115 dolara za barel.

Istovremeno je američka sirova nafta WTI pojeftinila na oko 101,5 dolara, nakon razgovora saudijskih i iranskih zvaničnika u Teheranu čiji je cilj smanjenje bilateralnih tenzija, prenio je Trejding ekonomiks.

Saudijski ministar odbrane, princ Halid bin Salman, sastao se sa iranskim predsjednikom Masudom Pezeškijanom i sekretarom Vrhovnog savjeta za nacionalnu bezbjednost Mohsenom Rezaijem, a razgovorima su prisustvovali i načelnik pakistanske vojske Asim Munir i šef turske obavještajne službe Ibrahim Kalin.

Razgovori su održani u trenutku pojačanih bezbjednosnih rizika na Bliskom istoku, nakon što su jemenski Huti, koje podržava Iran, u proteklim nedjeljama više puta napali Saudijsku Arabiju.

Nastavak neprijateljstava izaziva zabrinutost investitora zbog mogućnosti novih poremećaja u proizvodnji nafte, njenoj preradi ili izvozu.

U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države odobrile su u petak oslobađanje do 400.000 barela nafte iz Strateških naftnih rezervi kako bi bio ublažen poremećaj u snabdjevanju izazvan problemima u rafineriji u Luizijani.

Mogućnosti za povećanje proizvodnje nafte u SAD ostaju neizvesne, budući da su kompanije i dalje oprezne kada je riječ o velikim investicijama zbog nestabilnosti cijena i geopolitičkih rizika.

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Tagovi :

Nafta

cijena

Saudijska Arabija

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