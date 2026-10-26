Unai Simon najbolji golman svijeta

Unai Simon je proglašen za najboljeg golmana na svetu, dok je ista nagrada u ženskoj konkurenciji pripala Kati Kol.

Pouzdani čuvar mreže Atletik Bilba, koji je za "lavove" odigrao 244 utakmice, bio je jedan od najistaknutijih golmana na Svetskom prvenstvu 2026. godine. Zabeležio je sedam utakmica bez primljenog gola i izveo niz sjajnih, atraktivnih odbrana.

Primio je Simon samo jedan gol tokom čitavog turnira i zasluženo došao do velikog priznanja.

Simon je 2024. godine zauzeo drugo mesto u izboru za ovu nagradu.

Kata Kol

Golmanka Barselone Kata Kol osvojila je nagradu za najbolju fudbalsku golmanku.

Kata Kol Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Dvadesetpetogodišnja Kol imala je značajnu ulogu u osvajanju četiri trofeja Barselone u prošloj sezoni. Katalonski klub je tokom cijele sezone u Ligi F primio svega devet golova.