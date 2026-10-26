Luis de la Fuente najbolji trener godine!

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Luis de la Fuente osvojio je nagradu za najboljeg trenera muškog fudbala na svijetu za 2026. godinu na ceremoniji dodjele Zlatne lopte.

Nagrada za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji pripala je Luisu de la Fuenteu. Selektor Španije, koji je ovog ljeta svoju reprezentaciju u finalu Svjetskog prvenstva poveo do pobjede nad Argentinom, nagradu je posvetio cijelom timu. LUIS DE LA FUENTE IS THE MEN’S COACH OF THE YEAR! #ballondor https://t.co/asoNfyDyM7 — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

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