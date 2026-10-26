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Luis de la Fuente najbolji trener godine!

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26.10.2026 22:33

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Луис де ла Фуенте из Шпаније освојио је награду за најбољег тренера мушких екипа у 2026. години на церемонији додјеле „Златне лопте“, одржаној у позоришту „Лондон Паладијум“ у Лондону, у Енглеској, у понедјељак, 26. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Luis de la Fuente osvojio je nagradu za najboljeg trenera muškog fudbala na svijetu za 2026. godinu na ceremoniji dodjele Zlatne lopte.

Nagrada za najboljeg trenera u muškoj konkurenciji pripala je Luisu de la Fuenteu. Selektor Španije, koji je ovog ljeta svoju reprezentaciju u finalu Svjetskog prvenstva poveo do pobjede nad Argentinom, nagradu je posvetio cijelom timu.

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fudbaler

Zlatna lopta

Luis de la Fuente

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