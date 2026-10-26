Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

Večeras će u Londonu jubilarni 70. put biti dodijeljena Zlatna lopta, najprestižnije individualno priznanje u svijetu fudbala, namijenjeno najboljem igraču svijeta u protekloj sezoni.

Ko su nominovani za Zlatnu loptu?

Na spisku nominovanih za Zlatnu loptu u muškoj konkurenciji nalaze se Džud Belingem, Pau Kubarsi, Mark Kukurelja, Usman Dembele, Luis Dijaz, Bruno Fernandeš, Gabrijel, Erling Holand, Ašraf Hakimi, Hari Kejn, Hviča Kvarachelija, Lamin Jamal, Sadio Mane, Markinjos, Lautaro Martinez, Kilijan Mbape, Nuno Mendeš, Lionel Mesi, Žoao Neveš, Majkl Olise, Vilijan Pačo, Hulijan Kinjones, Deklan Rajs, Rodri, Fabijan Ruiz, Vilijam Saliba, Feran Tores, Dajo Upamekano, Vinisijus Žunior i Vitinja.

Tokom dana je, ime po ime, na društvenim mrežama objavljivana kompletna rang-lista svih 30 nominovanih kandidata, na osnovu broja glasova žirija, sve dok uoči same dodjele u konkurenciji nisu ostali samo kandidati koji su u najužem izboru.

Priznanja i u drugim kategorijama

Osim Zlatne lopte za najboljeg fudbalera i fudbalerku sezone, večeras će biti dodijeljena priznanja i u drugim kategorijama:

- Trofej „Kopa“ za najboljeg igrača mlađeg od 21 godine, u muškoj i ženskoj konkurenciji;

- Trofej „Johan Krojf“ za najboljeg trenera, u muškoj i ženskoj konkurenciji;

- Trofej „Lav Jašin“ za najboljeg golmana, u muškoj i ženskoj konkurenciji;

- Trofej „Gerd Miler“ za najboljeg strijelca, u muškoj i ženskoj konkurenciji;

- Nagrada za fudbalski klub godine, u muškoj i ženskoj konkurenciji;

- Nagrada „Sokrates“ za humanitarni rad u svijetu fudbala.

Ronaldo is in the house! Watch the Ballon d'Or ceremony live on @DAZNFootball #ballondor https://t.co/qK3ViP6bnZ — Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026

Dodjela u Londonu u čast prvom dobitniku

Iako se dodjela Zlatne lopte tradicionalno održava u Parizu, domaćin jubilarne 70. svečanosti biće večeras London.

Ceremonija će biti održana u Engleskoj u čast Stenlija Metjuza, prvog osvajača Zlatne lopte, koji je priznanje dobio 1956. godine.

Izbor na osnovu tri ključna kriterijuma

Zlatnu loptu dodjeljuje međunarodni žiri sastavljen od 100 priznatih sportskih novinara, od kojih svaki predstavlja po jednu zemlju među prvih 100 na FIFA rang-listi. U ženskoj konkurenciji dobitnice biraju novinari iz prvih 50 zemalja na ženskoj rang-listi.

Zvanično, glasa se prema tri ključna kriterijuma – individualnom učinku igrača, timskim rezultatima i dostignućima te fer-pleju.

Svaki član žirija bira deset igrača sa liste od 30 nominovanih, dodjeljujući im 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 i 1 poen. Nagrada pripada igraču sa najvećim ukupnim brojem poena.

Od 2022. godine izbor se zasniva na učinku igrača tokom jedne fudbalske sezone, a ne tokom kalendarske godine, kao što je ranije bio slučaj.

Istorijat dodjele Zlatne lopte

Zlatna lopta dodjeljuje se od 1956. godine, kada je novinar časopisa „Frans fudbal“ Gabrijel Ano zamolio kolege da glasaju za najboljeg fudbalera godine.

Prvobitno je bilo moguće glasati samo za evropske igrače koji nastupaju u Evropi, a to pravilo promijenjeno je tek 1995. godine.

Prvi dobitnik bio je engleski reprezentativac Stenli Metjuz, dok je prošle godine najviše glasova dobio Francuz Usman Dembele.

Lionel Mesi je rekorder sa osam osvojenih nagrada, dok je na drugom mjestu Kristijano Ronaldo sa pet priznanja, ali i 18 nominacija, što je najviše u istoriji.

Kada je riječ o srpskim fudbalerima, najbliže Zlatnoj lopti bio je Dragan Džajić, koji je 1968. godine završio na trećem mjestu, iza Bobija Čarltona i Džordža Besta.

(RTS)