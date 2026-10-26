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Tramp: Izbori u Brazilu izgledaju kao da su namješteni

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26.10.2026 21:21

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Предсједник Доналд Трамп хода јужним травњаком Бијеле куће по доласку у Бијелу кућу, у недјељу, 18. октобра 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Jose Luis Magana

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da predsjednički izbori u Brazilu, na kojima je pobijedio ljevičarski predsjednik Luiz Injasio Lula da Silva, izgledaju kao da su namješteni.

"Nisam stao ni na čiju stranu, ali izgledalo je kao još jedni namješteni izbori. Izgledalo mi je veoma loše", rekao je Tramp.

Prema konačnim podacima koje je su objavile brazilske vlasti, Lula je osvojio je 51,79 odsto glasova, a njegov protivnik senator Flavio Bolsonaro, predstavnik desničarske opozicije, dobio je 48,21 odsto glasova.

Bolsonaro je izjavio da ne priznaje rezultate glasanja i zatražio njihovo poništavanje.

Lula je sada prvi političar u savremenoj istoriji Brazila koji je pobijedio na predsjedničkim izborima nakon što je u prvom krugu bio u zaostatku, prenosi Srna.

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Tagovi :

Donald Tramp

Brazil

izbori

Flavio Bolsonaro

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