"Poštovani građani, večeras smo pratili nasilje bez presedana. Monstruozno nasilje, upad u Informer, napad na slobodu izražavanja, slobodu javne riječi, slobodu novinarstva. Zanimljivo je: niko ne smije da kaže riječ o tome. Ćuti Evropska Unija, ćute svi, ćute mnoga novinarska udruženja, mnogi kolege novinari, pošto vjerovatno imaju prava da se iživljavaju nad Draganom Vučićevićem. Da smo mi to uradili sa N1 ili Novom S koji su deset puta govorili groznije stvari od bilo čega što je Vučićević govorio o blokaderima, bili bismo najgori nasilnici, diktatori, autokrate, Bog zna šta sve. Međutim ovde ima nešto mnogo opasnije", rekao je Vučić i nastavio:

Srbija Upad na TV Informer: Napadnut Dragan Vučićević, polupana redakcija

"Dragan J. Vučićević je pozvao i prvog na blokaderskoj listi Srdanovića i pitao hoće li da mu pomogne, hoće li da zamoli ljude da izađu napolje. On to nije želio da učini. Imamo posla sa opasnim i neodgovornim ljudima. Mi imamo posla sa ljudima koji misle da bi svi trebalo da ih se plaše, a ne da sa ljudima razgovaraju. Grdno su se prevarili. Postoje ljudi koji su kroz sve ovo prošli 2000. godine i nimalo ih se ne plašimo. Suprotsćemo im se na svakom mjestu čuvajući lični i fizički integritet. Ovo vam govori koliko je samo malo bilo potrebno. Jedan dan i to trenutka kada smo priznali, čestitali što oni nisu za 14 godina uradili ni za jedne izbore, a gubili su ih i sa milion i po glasova razlike. Dakle, jedanput kada smo završili sve i uradili izgleda kako oni nisu očekivali, oni ne znaju šta će sa tim. Ne znaju šta bi sa svim, nego "ako može nekoga da maltretiramo". Najbolje da proslavimo tako što ćemo nekog da izubijamo, da ga držimo kao taoca, a odgovornosti nema nigde - rekao je Vučić.

Srbija Studenti: Ne podržavamo upade u medije i institucije

"Hvala nekolicini časnih policajaca koji su htjeli da obavljaju svoj posao, jer većina danas nije, ne bi li se dodvorila novim vlastima. Nama ostaje, kao što sam rekao, da se pripremimo za dugu, tešku, mučnu borbu iz koje ćemo izaći kao pobjednici - rekao je.

(Kurir)