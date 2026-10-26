Osvajač 22 grend slem titule učestvovaće na egzibicionom turniru u Las Vegasu, koji je zakazan za 27. februar 2027. godine, potvrdili su organizatori u ponedjeljak.

Nadalu ovo neće biti prvi nastup u Las Vegasu, s obzirom na to da je tokom svoje posljednje profesionalne sezone, 2024. godine, u ovom gradu odigrao egzibicioni meč protiv sunarodnika Karlosa Alkaraza.

Za sada nije poznato ko će još učestvovati na turniru, kao ni po kojem formatu će se igrati. Organizatori su najavili da će više detalja biti objavljeno u narednim sedmicama.

Egzibicija u Las Vegasu biće održana neposredno uoči mastersa u Indijan Velsu, jednog od najznačajnijih turnira iz serije ATP 1000.