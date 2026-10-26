Aleksija Puteljas je najbolja fudbalerka svijeta!

Fudbalerka Barselone je treći put u karijeri dobila Zlatnu loptu.

Među deset najboljih našle su se i Melči Dumornej, Temva Čavinga, Karolin Grejem Hansen, Patri Giharo, Pernil Harder, Eva Pajor, Klaudija Pina, Alesija Ruso i Bani Šo.

Majkl Oven, osvajač Zlatne lopte iz 2001. godine je uručio nagradu, prenosi RTS.