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Aleksija Puteljas je najbolja fudbalerka svijeta!

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26.10.2026 23:40

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Алексија Путељас
Foto: Tanjug/AP Photo/Kin Cheung

Fudbalerka Barselone je treći put u karijeri dobila Zlatnu loptu.

Među deset najboljih našle su se i Melči Dumornej, Temva Čavinga, Karolin Grejem Hansen, Patri Giharo, Pernil Harder, Eva Pajor, Klaudija Pina, Alesija Ruso i Bani Šo.

Majkl Oven, osvajač Zlatne lopte iz 2001. godine je uručio nagradu, prenosi RTS.

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Aleksija Puteljas

Zlatna lopta

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