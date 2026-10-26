Aleksija Puteljas je najbolja fudbalerka svijeta!

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Fudbalerka Barselone je treći put u karijeri dobila Zlatnu loptu.
Među deset najboljih našle su se i Melči Dumornej, Temva Čavinga, Karolin Grejem Hansen, Patri Giharo, Pernil Harder, Eva Pajor, Klaudija Pina, Alesija Ruso i Bani Šo.
Majkl Oven, osvajač Zlatne lopte iz 2001. godine je uručio nagradu, prenosi RTS.
ALEXIA PUTELLAS! SHE DID IT! She is our 2026 Ballon d'Or winner!
#ballondor https://t.co/hctM4DvwuB— Ballon d'Or (@ballondor) October 26, 2026
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