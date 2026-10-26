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Tenzije na Dedinju: Policijski kordon ispred Pinka nakon incidenta u Informeru

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26.10.2026 23:11

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Тензије на Дедињу: Полицијски кордон испред Пинка након инцидента у Информеру
Foto: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Samo dan nakon što je studentska lista odnijela pobjedu na juče održanim izborima, tenzije na beogradskim ulicama dostigle su vrhunac. Pripadnici zborova i građani koji podržavaju ovu studentsku opciju izašli su večeras na ulice, a serija incidenata i protesta preselila se na Dedinje, gdje se trenutno nalaze jake policijske snage.

Situacija je eskalirala ranije tokom večeri kada se veća grupa demonstranata okupila ispred redakcije dnevnog lista i portala "Informer". Grupa okupljenih je probila ulaz i uspela da upadne u prostorije redakcije, gdje je došlo do koškanja i demoliranja inventara, što je izazvalo brzu reakciju dežurnih službi i dodatno podiglo tenzije u gradu.

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Prema snimcima objavljenim na društvenim mrežama, nakon incidenta u redakciji "Informera", demonstranati se sada nalaze ispred zgrade Televizije Pink na Dedinju.

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Okupljeni su, kako navodi Tan‌jug, zgradu gađali jajima, a ljudi iz automobila pozdravljali su ih sirenama.

Ispred same televizije situacija je izuzetno napeta. Oko objekta su raspoređene jake policijske snage, uključujući pripadnike policije opremljene štitovima i opremom za razbijanje demonstracija, koji su formirali neprobojan kordon i onemogućili prilaz ulaznim vratima. Okupljeni demonstranti skandiraju parole, dok policijski kordon drži masu na distanci kako bi se spriječio eventualni novi upad u prostorije medijske kuće.

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Za sada nema zvaničnih informacija o povrijeđenima ili privedenima, dok policijska pojačanja i dalje pristižu na lokaciju, a saobraćaj u ovom dijelu grada je u potpunosti obustavljen.

(Telegraf)

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