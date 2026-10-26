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Studenti: Ne podržavamo upade u medije i institucije

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26.10.2026 22:08

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Присталице Студентске листе на улицама Београда, Новог Сада, Ниша и других градова славе побједу на ванредним парламентарним изборима, након што је носилац листе "Александар Вучић-Уједињена Србија" Александар Вучић изјавио да је "Уједињена Србија" изгубила на данашњим ванредним парламентарним изборима и да је победила Студентска листа
Foto: Tanjug/AP Photo/ Amir Hamzić

Studenti u blokadi zamolili su građane da se večeras, nakon završetka proslave na Slaviji, mirno raziđu i krenu kućama. Na društvenoj mreži X poručili su da ne podržavaju upade u medije i institucije niti na njih pozivaju.

"Razumijemo sreću, emocije i potrebu da se nakon svega što smo prošli konačno proslavi pobjeda. Ali sada je važno da ostanemo dostojanstveni i odgovorni. Ne podržavamo upade u medije i institucije niti na njih pozivamo. Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo. Pobjedu smo izvojevali zajedno, sačuvajmo njezino dostojanstvo", poručili su studenti.

Александар Вучић

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Oglasio se Aleksandar Vučić nakon upada na Informer

Ranije tokom dana nekoliko demonstranata upalo je u redakciju Informera i napalo glavnog i odgovornog urednika Dragana Vučićevića.

Nedugo nakon toga, veći broj građana okupio se i oko zgrade RTV Pink koju su gađali jajima.

ТВ Информер упад

Srbija

Upad na TV Informer: Napadnut Dragan Vučićević, polupana redakcija

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studenti

TV Informer

Upad u Informer

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