RIK saopštio najnovije rezultate izbora u Srbiji: Studentska lista dobija 140 mandata?

Republička izborna komisija (RIK) objavila je na večerašnjoj sjednici preliminarne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji.

Prema riječima predsjednika RIK-a Vladimira Dimitrijevića, preliminarni rezultati su sa obrađenih 8.187 biračkim mjesta, obrađenih zaključno sa današnjim danom u 20 časova.

"Što se tiče broja birača upisanih u birački spisak, govorimo o do sada obrađenom materijalu, to je 6.253.475. Broj birača koji je izašao na izbore je 4.304.641, do sada obrađen. Glasalo je od tog broja 4.301.985 birača, od toga nevažećih glasačkih listića 55.472, a važećih 4.246.513", rekao je Dimitrijević.

Što se tiče broja i procenta glasova koje je dobila svaka lista, navodi da lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", na osnovu do sada obrađenih rezultata, je osvojila 1.685.022 glasa, odnosno 39,17 odsto, što je za sada 104 mandata u Narodnoj skupštini Srbije.

Lista "Ivica Dačić - Faktor stabilnosti" osvojila je 93.280 glasova, odnosno 2,17 odsto i ostala bez mandata u skupštini Srbije.

Lista "Studentska lista - studenti pobeđuju" osvojila je 2.267.615 glasova, ili 52,71 odsto, što trenutno čini 140 mandata i apsolutnu većinu od ukupnog broja poslanika.