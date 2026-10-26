Stotine hiljada sajtova u Italiji podložno hakerskim napadima

Više od 285.000 internet sajtova u Italiji izloženo je riziku od sajber napada zbog ozbiljnih bezbjednosnih propusta u softveru PHP, upozorila je Nacionalna agencija za sajber bezbjednost Italije (ACN).

Napadači bi mogli da iskoriste ranjivosti za pristup sistemima bez lozinke, krađu podataka, izmenu sadržaja sajtova ili obustavljanje njihovog rada, objavio je list „Sole 24 Ore“.

Iako su ispravke za dva propusta već dostupne, čak 81,9 odsto proverenih sajtova i dalje koristi ranjive verzije softvera. Oba propusta ocjenjena su sa 9,2 od 10 po stepenu ozbiljnosti, a na internetu su već dostupna uputstva za njihovo iskorišćavanje.

Prema podacima agencije do 25. oktobra, u Italiji je identifikovano 741.523 sajta koji koriste PHP, a verzija softvera mogla je da se provjeri na 348.130. Od njih je 285.149 koristilo ranjive verzije. Tokom posljednja 24 sata posmatranog perioda ažuriranja su instalirana na samo 1.569 sajtova, prenosi Sputnik.

Situaciju dodatno otežava treći bezbjednosni propust, za koji još nema ispravke. Rizik se privremeno može smanjiti isključivanjem određene funkcionalnosti.

ACN je pozvala administratore da odmah instaliraju dostupna ažuriranja i provere da li su propusti otklonjeni. Ako ažuriranje nije moguće, preporučuje se isključivanje ranjivih usluga, pa i privremena obustava rada sajta.