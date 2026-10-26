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Pet civila poginulo u vazdušnim udarima Jordana

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26.10.2026 22:25

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Припадник обезбјеђења стоји на стражи поред оклопног возила испред Војне болнице „Принц Али“, гдје се лијече особе рањене у пуцњави током сахране у грчкој православној цркви, која се догодила неколико сати раније, у Караку, у Јордану, у петак, 23. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo

Pet civila, uključujući žene i djecu, poginulo je u vazdušnim napadima Jordana na pokrajinu Dara na jugu Sirije, saopštila je lokalna zdravstvena služba.

"Pet civila, uključujući žene i djecu, poginulo je usljed jordanskih vazdušnih napada na nekoliko meta u ruralnim područjima pokrajine Dara", navodi se u saopštenju koje je prenijela novinska agencija SANA.

Jordanske oružane snage objavile su prethodno početak vojne operacije protiv terorističkih grupa na jugu Sirije kao odgovor na napad na crkvu u provinciji El Karak u petak, 23. oktobra, prenosi Srna.

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Tagovi :

Jordan

Napad

ubijeni civili

Sirija

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