Pet civila poginulo u vazdušnim udarima Jordana

Pet civila, uključujući žene i djecu, poginulo je u vazdušnim napadima Jordana na pokrajinu Dara na jugu Sirije, saopštila je lokalna zdravstvena služba.

"Pet civila, uključujući žene i djecu, poginulo je usljed jordanskih vazdušnih napada na nekoliko meta u ruralnim područjima pokrajine Dara", navodi se u saopštenju koje je prenijela novinska agencija SANA.

Jordanske oružane snage objavile su prethodno početak vojne operacije protiv terorističkih grupa na jugu Sirije kao odgovor na napad na crkvu u provinciji El Karak u petak, 23. oktobra, prenosi Srna.