Rusija prva u svijetu po rezervama prirodnog gasa

Rusija se nalazi na prvom mjestu u svijetu po rezervama prirodnog gasa i drugom mjestu po proizvodnji, saopštila je pres-služba predsjednika Rusije.

"Naša zemlja zauzima prvo mjesto u svijetu po rezervama prirodnog gasa i drugo po proizvodnji; posjeduje dobro razvijenu infrastrukturu i značajnu tehnološku osnovu. Nastavlja se sistematska diversifikacija isporuka ka istoku", ističe se u saopštenju Kremlja.

Kako se navodi, posljednjih godina značajno je proširena resursna baza, pušteni su u rad novi gasovodi i uspostavljen je perspektivan sektor prirodnog tečnog gasa, prenosi Sputnik.