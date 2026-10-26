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Rusija prva u svijetu po rezervama prirodnog gasa

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26.10.2026 20:58

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Теретни брод плови кроз ледене воде у зимском пејзажу.
Foto: pexels/ Raul Ling

Rusija se nalazi na prvom mjestu u svijetu po rezervama prirodnog gasa i drugom mjestu po proizvodnji, saopštila je pres-služba predsjednika Rusije.

"Naša zemlja zauzima prvo mjesto u svijetu po rezervama prirodnog gasa i drugo po proizvodnji; posjeduje dobro razvijenu infrastrukturu i značajnu tehnološku osnovu. Nastavlja se sistematska diversifikacija isporuka ka istoku", ističe se u saopštenju Kremlja.

Kako se navodi, posljednjih godina značajno je proširena resursna baza, pušteni su u rad novi gasovodi i uspostavljen je perspektivan sektor prirodnog tečnog gasa, prenosi Sputnik.

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Tagovi :

ruski gas

Rusija

prirodni gas

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