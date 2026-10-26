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Bivša učesnica rijalitija postaje voditeljka, otkrila koju će emisiju voditi

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26.10.2026 21:35

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Милица Величковић, бивша учесница Елите
Foto: Youtube/Blic

Bivša učesnica "Elite 7", Milica Veličković, postala je voditeljka. Ona se oglasila pred prvi radni dan i otkrila koji će projekat voditi.

Milica je postala Tv lice Red televizije gdje će voditi jutarnji program.

- Sutra je moj prvi radni dan i jako sam uzbuđena! Prije tri godine, kada sam ušla u „Elitu“, mogu da kažem da sam maštala o nekom poslu ove vrste, ali nisam ni slutila da će to biti baš voditeljstvo na ovako gledanoj televiziji. Mnogo sam srećna, prije svega, i neskromno ponosna na sebe. Hvala na povjerenju i gledamo se u jutarnjem programu na RED televiziji - poručila je Milica.

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Kada je Milica ovo saopštila svi su ostali u šoku pošto je prije samo 20ak dana rekla kako ne bi radila kao voditelj zbog toga što je otac njenog djeteta učesnik Elite 10.

- Ma gdje me očekujete, ma jok to se ja šalim, šta će mi to. Ja sam sa rijalitijem završila, radim na nekom ovom projektu. Nije do uslova, neću i ne vidim više sebe tamo. Gotivim rijaliti, ali ne kao učesnik. Ne mogu ja tamo da se svađam, šta treba, da idem da vrijeđam, psujem, da ne spavam, jedem paštete, ugojim se 10 kg. Ne bih mogla da budem ni voditelj formata gdje je otac mog djeteta učesnik, neprijatna situacija bi bila - rekla je tada, piše Blic.

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voditeljka

Elita 10

rijaliti

Rijaliti Elita

Milica Veličković

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