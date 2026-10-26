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Ava Karabatić iznela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

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26.10.2026 21:10

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Ава Карабатић изнела језиве детаље насиља и показала повреде
Foto: Instagram

Bivša učesnica rijalitija Ava Karabatić ponovo je iznijela jezive tvrdnje o zlostavljanju koje je preživjela. Uz to, podijelila je niz uznemirijućih fotografija koje svjedoče o teškim tjelesnim povredama.

Nakon što je, kako je sama istakla, zbrinuta i pružena joj ljekarska pomoć, starleta je odlučila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, prema njenim riječima, sa bivšim partnerom.

Na fotografijama iz krupnog plana vide se ogromni podlivi ispod oka, ali i duboke ogrebotine i tragovi nasilja po čitavom licu.

"Platićeš za sve!", poručila je Ava uz jedan od najpotresnijih kadrova na kojima gleda direktno u kameru.

Ipak, tu se nije zaustavila sa iznošenjem detalja, pa je objavila i fotografije posjekotina i ožiljaka na tijelu, uz navode da je bila žrtva zlostavljanja.

"Za svaki put kad si vadio oklagiju" napisala je.

U sljedećoj objavi otkrila je i jezive prijetnje smrću koje joj je bivši partner navodno upućivao, uz poruku:

"Za svaku prijetnju da ćeš me zakopati da me niko ne nađe".

Starleta je podijelila i fotografiju stravičnih modrica na nozi, a tom prilikom optužila je i porodicu svog bivšeg partnera.

Kako tvrdi, tetka njenog bivšeg uvjeravala ju je da je takvo ponašanje potpuno normalno, a navodno joj je čak i prisluškivala privatne telefonske razgovore sa majkom.

"Zvala sam hitnu"

Ava Karabatić, koja je nedavno pobjegla iz doma u Resniku, gdje je živjela sa svojim doskorašnjim emotivnim partnerom, a potom ga ponovo prijavila za nasilje, oglasila se prije nekoliko dana na Instagramu.

"Zvala sam hitnu jer mi je jako loše, skoro sam pala u nesvijest. Izašao mi je i hematom na oku od siline udarca koje sam primila. Zadržana sam u bolnici", napisala je Ava.

Na svom Instagramu objavila je i fotografiju na kojoj je pokazala povrede koje, kako tvrdi, ima nakon što je bila žrtva nasilja.

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Ava Karabatić

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