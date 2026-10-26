Kompanije u Evrozoni suočile su se sa daljim rastom kamatnih stopa na bankarske kredite i pogoršanjem uslova finansiranja u trećem kvartalu 2026.

Mnoge od njih prijavljuju pad profita, pokazuje danas objavljeno kvartalno istraživanje Evropske centralne banke o pristupu preduzeća finansijama (SAFE).

Firme koje su prijavile poskupljenje kredita znatno su brojnije od onih koje su prijavile pojeftinjenje, a to se naročito odnosi na velike kompanije, napominje se u izvještaju.

Neto 46 odsto firmi prijavilo je dalji rast kamata na bankarske kredite, u odnosu na 42 odsto u prethodnom kvartalu.

Neto procenat je razlika između udjela firmi koje su prijavile rast i udjela onih koje su prijavile pad.

Banke su povećale i naknade i provizije, a češće traže i garancije, na primjer imovinu kao obezbjeđenje za pozajmicu.

Istovremeno, banke daju manje kredita nego ranije, a firme očekuju da će u naredna tri mjeseca biti još teže doći do spoljnog finansiranja, prije svega zbog loših ekonomskih izgleda.

Pored toga, sve veći broj kompanija prijavio je pad profita.

U trećem kvartalu neto 21 odsto preduzeća navelo je da im je profit smanjen, u odnosu na 16 odsto u prethodnom kvartalu.

Prihodi su nastavili da rastu kod velikih kompanija, dok su kod malih i srednjih preduzeća uglavnom stagnirali.

Među najvećim problemima u poslovanju izdvojeni su visoki troškovi proizvodnje i rada, kao i nedostatak kvalifikovanih radnika.

Kompanije očekuju i rast prodajnih cijena, što ukazuje na to da bi pritisci na inflaciju mogli da se nastave.

Istraživanje je sprovedeno od 26. avgusta do 2. oktobra 2026.

Uzorak je obuhvatio 12.822 preduzeća u evrozoni, od kojih 11.917 ima manje od 250 zaposlenih.

Oko polovine firmi pitano je o promjenama u periodu od jula do septembra 2026, a ostale o promjenama od aprila do septembra 2026.