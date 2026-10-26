Zverev: Mišljenje Bekera me ne zanima

Njemački teniser Saša Zverev kaže da ga ne interesuje šta o njemu ima da kaže Boris Beker.

Beker je, kako kaže Zverev, često umio da ga kritikuje tokom prethodnih sezona.

Ove nema puno razloga za to, pošto je Zverev osvojio dvije grend slem titule i postaće prvi igrač planete.

"Samo me je jedna osoba kritikovala, da budem iskren, njegovo mišljenje me već nekoliko godina zapravo ne zanima", rekao je Zverev uoči turnira u Beču.

"Svaki put kada je ta osoba nešto rekla, desilo se upravo suprotno", kazao je Zverev.

Zverev će u Beču u prvom kolu igrati protiv Španca Martina Landalusea.