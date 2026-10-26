Logo

Zverev: Mišljenje Bekera me ne zanima

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
26.10.2026 20:55

Komentari:

0
Зверев: Мишљење Бекера ме не занима
Foto: Tanjug/AP/Adam Hunger

Njemački teniser Saša Zverev kaže da ga ne interesuje šta o njemu ima da kaže Boris Beker.

Beker je, kako kaže Zverev, često umio da ga kritikuje tokom prethodnih sezona.

Ove nema puno razloga za to, pošto je Zverev osvojio dvije grend slem titule i postaće prvi igrač planete.

"Samo me je jedna osoba kritikovala, da budem iskren, njegovo mišljenje me već nekoliko godina zapravo ne zanima", rekao je Zverev uoči turnira u Beču.

"Svaki put kada je ta osoba nešto rekla, desilo se upravo suprotno", kazao je Zverev.

Zverev će u Beču u prvom kolu igrati protiv Španca Martina Landalusea.

Podijeli:

Tagovi :

Aleksandar Zverev

Boris Beker

tenis

Komentari (0)

Više iz rubrike

Ђоковић и Синер Вимблдон 2026.

Tenis

Vraća se Janik Siner

4 h

0
Објављена нова АТП листа: Ево на ком је мјесту Новак Ђоковић

Tenis

Objavljena nova ATP lista: Evo na kom je mjestu Novak Đoković

8 h

0
Новак Ђоковић из Србије реагује током полуфиналног меча мушког сингла против Данила Медведева из Русије на тениском турниру China Open у Пекингу, у понедјељак, 5. октобра 2026. године.

Tenis

Dobre vijesti za Đokovića, Fokina se povukao sa turnira u Bazelu

1 d

0
Надалу било непријатно пред Маријем: Једна просторија открила зашто

Tenis

Nadalu bilo neprijatno pred Marijem: Jedna prostorija otkrila zašto

4 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

12

Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

21

10

Ava Karabatić iznela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

21

05

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

21

03

Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

20

58

Rusija prva u svijetu po rezervama prirodnog gasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima