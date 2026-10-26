Suv vazduh u stanu može da smeta bebama: Roditelji često prave ovu grešku

Radijatori i peći tokom zime isušuju vazduh u stanu, a bebe to često osjete kroz začepljen nos, ispucale usne i suvu kožu. Ovlaživač vazduha može da pomogne, ali samo ako se pravilno koristi i redovno čisti.

Kako navodi američka klinika Majo (Mayo Clinic), suv vazduh u zatvorenom prostoru čest je uzrok suvih sinusa, krvarenja iz nosa i ispucalih usana, a ovlaživač može da ublaži te tegobe. Kod djece s prehladom, dodaje Majo klinika, vlažniji vazduh može da olakša disanje kroz začepljen nos.

Bebe dišu uglavnom kroz nos, pa im začepljen nos otežava hranjenje i spavanje. Britanski medicinski portal Patient.info navodi da začepljenost kod beba najčešće nastaje zbog sluzi koja se normalno skuplja u nosu, a kod prehlade može da traje i do dvije sedmice.

Koliko vlage treba da bude u stanu

Američka agencija za zaštitu životne sredine (EPA) preporučuje da relativna vlažnost u domu bude između 30 i 50 odsto. Kada je vlažnost veća od toga, stvaraju se uslovi za pojavu buđi i grinja, što može da izazove probleme s disanjem i pogorša alergije.

Zato ovlaživač ne treba da radi bez kontrole. Vlažnost se lako prati higrometrom, malim uređajem koji se kupuje zasebno ili je već ugrađen u neke ovlaživače. Ako su zidovi, prozori ili posteljina stalno vlažni na dodir, vazduha je previše vlažan.

Hladna para, a ne topla

Majo klinika savjetuje da se za djecu uvijek koriste ovlaživači s hladnom parom. Topla para i vrela voda iz uređaja za grijanje mogu da opeku dijete koje im priđe preblizu ili prevrne uređaj. Oba tipa ovlaživača podjednako vlaže vazduh, jer para do donjih disajnih puteva stiže iste temperature.

Medicinska enciklopedija A.D.A.M., koju koriste američke bolnice, preporučuje da ovlaživač bude udaljen oko dva metra od kreveta.

Majo klinika naglašava i da još nema dovoljno dokaza o tome da ovlaživač ublažava simptome prehlade, te da je potrebno više istraživanja. Ovlaživač služi isključivo za vlaženje vazduha, pa se u njega ne sipaju eterična ulja niti drugi preparati.

Prljav ovlaživač može da šteti više nego suv vazduh

Najveći rizik predstavlja voda koja dugo stoji u posudi. Prema EPA-i, ultrazvučni ovlaživači i oni s rotirajućim diskom, koji proizvode hladnu paru, mogu da rasprše mikroorganizme i minerale iz posude u vazduh. Majo klinika upozorava da para iz prljavog ovlaživača čak i kod zdravih ljudi može da izazove simptome slične gripu, pa i infekcije pluća.

EPA zato savjetuje da se voda u ovlaživaču mijenja svakog dana, a posuda temeljno čisti svaka tri dana i briše dok ne bude potpuno suva. Ako se koristi sredstvo za čišćenje, posudu treba dobro isprati kako hemikalije ne bi završile u vazduhu.

Preporučuje se i destilovana voda umjesto vode iz česme. Voda iz česme sadrži minerale koji se talože u uređaju i mogu da dospiju u vazduh u obliku bijele prašine.

Šta još može da pomogne bebinom nosu

Ako je nos začepljen, portal Patient.info navodi da mogu da pomognu kapi ili sprej s fiziološkim rastvorom, koji razrjeđuju sluz i olakšavaju njeno izbacivanje. Kapi se daju neposredno prije hranjenja i samo kada je nos začepljen, jer prečesta upotreba može da iritira kožu oko nosa.

Ako beba teško diše, odbija hranu ili je začepljenost praćena povišenom temperaturom, roditelji treba da se jave pedijatru, a ne da čekaju da ovlaživač ili kapi riješe problem.

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