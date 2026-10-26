Logo

Termoelektrana Ugljevik od sutra uveče na mreži

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
26.10.2026 19:36

Komentari:

4
РиТЕ Угљевик
Foto: ATV

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Luka Petrović rekao je da će Termoelektrana Ugljevik sutra uveče biti na mreži.

"Imaju domaćeg uglja, a danas je počeo da dolazi i kupovni iz Prijedora. Dnevno je potrebno 6.000 tona, odnosno najmanje 150 kamiona", rekao je Petrović novinarima u Nevesinju.

On je naveo da je potrebno da Termoelektrana Ugljevik radi zbog visoke cijene struje na tržištu, koja iznosi više od 300 evra po megavat-času.

"Siguran sam da ćemo imati kontinuitet u proizvodnji do 25. decembra", rekao je Petrović.

On je istakao da se električna energija uvozila, ali da od sutra nema kupovine sa spoljnog tržišta.

"To će biti isključivo naša energija", rekao je Petrović.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

RiTE Ugljevik

ugalj

električna energija

Luka Petrović

Elektroprivreda Republike Srpske

Komentari (4)

Više iz rubrike

Више од 100 младих у Русији повријеђено је због опасног тренда „боун смашинг“, у којем се чекићима ударају по лицу како би добили израженије јагодице и мужевнији изглед.

Društvo

Udaraju se čekićima po licu zbog ljepote: Više od 100 povrijeđenih!

2 h

0
Кажњени пчелари због непријављених кошница

Društvo

Kažnjeni pčelari zbog neprijavljenih košnica

2 h

0
беба пелене пемпас

Društvo

Kada je dijete spremno za odvikavanje od pelena

2 h

0
Света Петка

Društvo

Srpska pravoslavna crkva sutra slavi praznik posvećen Svetoj Petki: Ovo su vjerovanja

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

12

Rusija optužila Ukrajinu za napade kod najveće nuklearke u Evropi

21

10

Ava Karabatić iznela jezive detalje nasilja i pokazala povrede

21

05

Večeras upalite svijeću i otvorite srce: Sutra slavimo zaštitnicu žena i utjehu svih koji pate

21

03

Dodjela Zlatne lopte u Londonu – Ko su nominovani?

20

58

Rusija prva u svijetu po rezervama prirodnog gasa

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima