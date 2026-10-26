Termoelektrana Ugljevik od sutra uveče na mreži

Generalni direktor "Elektroprivrede Republike Srpske" /ERS/ Luka Petrović rekao je da će Termoelektrana Ugljevik sutra uveče biti na mreži.

"Imaju domaćeg uglja, a danas je počeo da dolazi i kupovni iz Prijedora. Dnevno je potrebno 6.000 tona, odnosno najmanje 150 kamiona", rekao je Petrović novinarima u Nevesinju.

On je naveo da je potrebno da Termoelektrana Ugljevik radi zbog visoke cijene struje na tržištu, koja iznosi više od 300 evra po megavat-času.

"Siguran sam da ćemo imati kontinuitet u proizvodnji do 25. decembra", rekao je Petrović.

On je istakao da se električna energija uvozila, ali da od sutra nema kupovine sa spoljnog tržišta.

"To će biti isključivo naša energija", rekao je Petrović.