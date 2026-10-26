Kažnjeni pčelari zbog neprijavljenih košnica

Autor:ATV redakcija
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Federalna poljoprivredna inspekcija izvršila je nadzore kod 16 pčelara korisnika novčanih podrški na području Unsko-sanskog kantona i kod 13 utvrdila nepravilnosti koje se odnose na broj prijavljenih košnica u posjedu.
"Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je 13 prekršajnih naloga, a doneseno je i jedno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka", saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.
Federalni poljoprivredni inspektorat podsjeća pčelare na obavezu prijavljivanja tačnog broja košnica u posjedu.
U slučaju bolesti ili drugih gubitaka, svaku promjenu broja pčelinjih društava potrebno je prijaviti nadležnoj opštinskoj službi u roku od 30 dana, kako bi podaci u evidencijama odgovarali stvarnom stanju.
Federalni poljoprivredni inspektorat tokom proteklih mjeseci intenzivirao je aktivnosti u pčelarskom sektoru, s fokusom na prevenciju nepravilnosti, pravilnu primjenu propisa, odgovorno korištenje javnih sredstava i bolju pripremu za narednu sezonu, prenosi Srna.
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