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Kažnjeni pčelari zbog neprijavljenih košnica

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26.10.2026 19:03

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Кажњени пчелари због непријављених кошница
Foto: ATV

Federalna poljoprivredna inspekcija izvršila je nadzore kod 16 pčelara korisnika novčanih podrški na području Unsko-sanskog kantona i kod 13 utvrdila nepravilnosti koje se odnose na broj prijavljenih košnica u posjedu.

"Zbog utvrđenih nepravilnosti izrečeno je 13 prekršajnih naloga, a doneseno je i jedno rješenje o otklanjanju utvrđenih nedostataka", saopšteno je iz Federalne uprave za inspekcijske poslove.

Federalni poljoprivredni inspektorat podsjeća pčelare na obavezu prijavljivanja tačnog broja košnica u posjedu.

U slučaju bolesti ili drugih gubitaka, svaku promjenu broja pčelinjih društava potrebno je prijaviti nadležnoj opštinskoj službi u roku od 30 dana, kako bi podaci u evidencijama odgovarali stvarnom stanju.

Federalni poljoprivredni inspektorat tokom proteklih mjeseci intenzivirao je aktivnosti u pčelarskom sektoru, s fokusom na prevenciju nepravilnosti, pravilnu primjenu propisa, odgovorno korištenje javnih sredstava i bolju pripremu za narednu sezonu, prenosi Srna.

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