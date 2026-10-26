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"Temu" nakon kazne od 200 miliona evra mijenja pravila

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26.10.2026 16:34

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"Тему" након казне од 200 милиона евра мијења правила

Kineski onlajn maloprodajni gigant "Temu" obećao je da će poboljšati zaštitu potrošača i podnio je prijedlog izmjena Evropskoj komisiji nakon kazne od 200 miliona evra, saopšteno je iz Komisije.

U saopštenju se navodi da je kompanija obećala da će provjeriti da li njeni algoritmi za preporuke pomažu u širenju nelegalnih proizvoda.

Komisija je prihvatila prijedloge, a "Temu" sada ima četiri mjeseca da ih sprovede, prenijela je agencija DPA.

Evropska komisija je u maju izrekla kaznu od 200 miliona evra ovoj kineskoj kompaniji. Nadležni organ EU optužio je "Temu" da ne štiti dovoljno potrošače od nelegalnih proizvoda i da potcjenjuje rizike na svojoj platformi.

Navedeno je da je to ozbiljno kršenje Zakona EU o digitalnim uslugama.

Prema Evropskoj komisiji, mnogi artikli nisu prošli probe, poput punjača za telefone koji nemaju osnovne sertifikate o bezbjednosti.

Visok procenat testiranih igračaka za bebe premašio je po sastavu hemijske granice ili predstavlja rizik od gušenja zbog odvojivih dijelova.

Prema Komisiji, "Temu" je pristao da svoju procjenu rizika zasniva na ažurnim i pouzdanim podacima i da je precizno prilagodi usluzi. Kompanija, takođe, mora da preispita sopstveni algoritam za preporuke u tom kontekstu, prenosi Srna.

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