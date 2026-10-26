Oprez prilikom kupovine ogreva: Kako zaštititi svoj novčanik od prevara?

Kupujete drva za ogrev i pitate se da li ste dobili količinu koju ste platili? Razlika između prostornog i kubnog metra može da bude presudna.

Kupovina ogrevnog drveta na prvi pogled djeluje jednostavno: dogovorite cijenu, naručite nekoliko metara i sačekate kamion. Ipak, upravo tada može da nastane zabuna. Prostorni metar nije isto što i kubni metar punog drveta, a način slaganja može značajno da utiče na količinu koju kupac dobija.

Evo šta treba provjeriti prije nego što platite isporuku. Kada stignu drva za ogrev, mnogi kupci procjenjuju količinu pogledom: da li je kamion pun, koliko ima cepanica i da li gomila izgleda dovoljno velika za dogovorenu cijenu. Međutim, takva procjena nije pouzdana.

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Problem je u tome što se izraz „metar drva“ često koristi bez preciziranja mjerne jedinice. Kupac može da očekuje kubni metar punog drveta, dok je prodavac obračunao prostorni metar, koji uključuje i praznine između složenih komada.

Zato nije dovoljno pitati samo koliko košta metar. Važno je unaprijed znati šta se tačno kupuje, kako se količina obračunava i na koji način može da se provjeri prilikom isporuke.

Prostorni metar nije isto što i kubni metar drveta

Razlika između ove dvije mjere jedna je od najvažnijih stvari koje treba razumjeti prilikom kupovine ogreva. Prostorni metar predstavlja cjepanice koji zauzima prostor dimenzija jedan metar dužine, jedan metar visine i jedan metar širine. U taj prostor ulaze i same cepanice i praznine između njih.

Kubni metar punog drveta predstavlja zapreminu samog drveta, bez prostora između komada. Zbog toga jedan prostorni metar složenih cepanica ne sadrži jedan kubni metar punog drveta. U stručnim materijalima za ogrevno drvo kao orijentaciona vrijednost navodi se oko 0,69 kubnih metara punog drveta po prostornom metru, mada stvarni odnos zavisi od oblika, dimenzija i načina slaganja cjepanica.

Drugim riječima, nije automatski znak prevare ako u prostornom metru nema kubik punog drveta. To su dvije različite jedinice mjere. Problem nastaje ako se kupcu ne kaže jasno koja je mjera ugovorena ili ako isporučena količina ne odgovara dogovoru.

Kako se pravilno mjeri složeno ogrevno drvo?

Ako je dogovorena isporuka složenih drva, osnovna provjera počinje mjerenjem cjepanica. Za pravilno izmjerenu količinu potrebno je utvrditi njegove dimenzije.

Postupak je jednostavan:

Provjerite dužinu cjepanica. Mjeri se rastojanje od jednog do drugog kraja naslaganih drva.

Izmjerite visinu. Ako cjepanica nije svuda iste visine, izmjerite je na više mjesta i zabilježite odstupanja.

Izmjerite dubinu, odnosno širinu cjepanica. Važno je da znate koliko prostora drva zauzimaju u trećoj dimenziji.

Pomnožite dimenzije. Za pravilan kvadar zapremina se računa formulom: dužina × visina × širina.

Uporedite rezultat sa dogovorenom količinom. Provjerite da li je prodavac ugovorio prostorne metre, kubne metre punog drveta ili neku drugu mjeru.

Na primjer, ako cjepanica ima dužinu dva metra, visinu jedan metar i dubinu jedan metar, zauzima dva kubna metra prostora, odnosno dva prostorna metra složenog ogreva ako su ispunjeni uslovi za takvo obračunavanje.

To, međutim, ne znači da sadrži dva kubna metra punog drveta. Praznine između cepanica i dalje ulaze u izmjerenu zapreminu. Kod nepravilnog ili neujednačenog cjepanica potrebno je pažljivije mjerenje. Ako je dogovorena mjera punog drveta, sama zapremina cjepanica nije dovoljna da se ta količina pouzdano utvrdi.

Kako da prepoznate da li je cjepanica pravilno složen?

Na količinu koja može da stane u određeni prostor utiču dužina, debljina i oblik cepanica, kao i način na koji su naslagane. Kada su komadi pravilno poređani, lakše je izmjeriti dimenzije i uporediti isporuku sa dogovorom. Ako su drva neuredno nabacana, ukrštena ili ostavljaju neuobičajeno velike praznine, zapremina takve gomile ne može se jednostavno porediti sa zapreminom pravilno složenog ogreva.

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Zbog toga je korisno da se način isporuke dogovori unaprijed. Ako se drva prodaju po prostornom metru složenog drveta, kupac treba da zna kako se ta mjera utvrđuje. Ako se prodaju rasuta, u prikolici ili kamionu, ne treba automatski pretpostaviti da zapremina vozila predstavlja istu količinu kao pravilno složen ogrev. Fotografisanje isporuke i mjerenje prije pomjeranja drva mogu biti korisni ako kasnije dođe do nesporazuma.

Na šta treba obratiti pažnju kada stigne kamion?

Prije nego što prihvatite isporuku, provjerite nekoliko stvari:

Dogovorenu jedinicu mjere: Da li je cijena obračunata po prostornom metru, kubnom metru punog drveta ili drugoj mjeri?

Broj naručenih jedinica: Koliko je metara dogovoreno i da li je količina jasno navedena u poruci, ponudi ili računu?

Dimenzije cjepanica: Ako je moguće, izmjerite dužinu, visinu i dubinu prije nego što se drva raznesu.

Način slaganja: Neuredno nabacana drva ne treba porediti sa pravilno složenim drvetom bez odgovarajućeg načina mjerenja.

Vrstu i stanje drveta: Provjerite da li je isporučena dogovorena vrsta i da li stanje drveta odgovara onome što vam je obećano.

Prevoz i istovar: Utvrdite da li su uključeni u cijenu ili se posebno naplaćuju.

Dokaz o kupovini: Sačuvajte račun, potvrdu, poruke sa prodavcem i druge podatke o dogovorenoj količini.

Ako količina djeluje manja od naručene, najbolje je da odmah zabilježite dimenzije, fotografišete isporuku i pokušate da razjasnite razliku sa prodavcem. Mnogo je teže provjeravati količinu nakon što su drva razmještena, isječena ili pomiješana sa ranije nabavljenim ogrevom.

Šta ako ste platili više nego što ste dobili?

Prvi korak je da uporedite stvarno izmjerenu količinu sa onim što je dogovoreno. Važno je da obje strane koriste istu jedinicu mjere. Poređenje prostornih metara sa kubnim metrima punog drveta može dovesti do pogrešnog zaključka. Ako postoji razlika, prodavcu treba predočiti konkretne podatke: dogovorenu količinu, izmjerene dimenzije, fotografije i dokaz o plaćanju.

Ako problem ne može da se riješi dogovorom, potrošač može da potraži savjet nadležnog udruženja za zaštitu potrošača ili da se obrati nadležnim institucijama, u zavisnosti od okolnosti kupovine. Kod trgovine ogrevnim drvetom važno je da kupac prije kupovine bude obaviješten o jedinici mjere i cijeni, kao i o eventualnim dodatnim troškovima. Roba treba da odgovara ugovorenoj količini i kvalitetu.

Nije važna samo količina: provjerite i vlažnost drveta

Čak i kada je količina pravilno izmjerena, ostaje pitanje kvaliteta. Vlažno drvo može lošije da sagorijeva, jer se dio energije troši na isparavanje vode. Zato nije dovoljno uporediti samo cijenu i broj metara. Na isplativost kupovine utiču i vrsta drveta, njegova vlažnost, dimenzije cepanica i troškovi sječenja, cepanja, prevoza i skladištenja.

Ako kupujete drva koja su predstavljena kao suva, pitajte kako je to utvrđeno. Kada je potrebno, vlažnost može da se provjeri odgovarajućim mjeračem, uz pravilno mjerenje na svježe otvorenoj površini drveta. Spoljašnji izgled ili suva kora sami po sebi nisu dovoljni da pouzdano pokažu koliko je drvo suvo.

Prije kupovine postavite jedno važno pitanje

Prije nego što naručite ogrev, pitajte prodavca: „Da li cijenu obračunavate po prostornom metru složenog drveta ili po kubnom metru punog drveta?“ Odgovor može da spriječi nesporazum i omogući vam da pravilno uporedite ponude različitih prodavaca.

Kada drva stignu, provjerite dogovorenu mjeru, dimenzije cjepanica i račun, a eventualnu razliku dokumentujte odmah. Tako ćete lakše utvrditi da li ste dobili ugovorenu količinu i izbjeći da cijenu ogreva procjenjujete samo na osnovu izgleda kamiona ili veličine gomile. Kod kupovine drva nije presudno samo koliko ste platili, već i koja je količina ugovorena, kako se mjeri i kakav kvalitet drveta dobijate, prenosi Kamatica.